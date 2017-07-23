Юрист и управленец о рисках и лжепредпринимательстве

Бизнес в Беларуси находится под пристальным вниманием контролирующих органов. Это далеко не всегда плохо. Но иногда требуется внести ясность даже, казалось бы, в однозначные вопросы. С 2013 года в Беларуси существует реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Часто его еще называют реестром лжепредпринимателей, хотя это не совсем так.

"В этот нормативный акт попадают субъекты хозяйствования, которые ведут свою предпринимательскую деятельность с некоторым отступлением от существующих правил: предприниматель не находится по юридическому адресу, не сдает вовремя отчетность, да масса других критериев. Реестр открытый, каждый может посмотреть, находится ли контрагент в списке. С попавшими в реестр можно вести хозяйственную деятельность, но они находятся под пристальным вниманием. Фактически это может быть первым шагом к лжепредпринимательству", — пояснил Борис Лев.

Лжепредпринимательская структура — это уже несколько другое. Это структура, которая уже признана таковой, как правило, по приговору суда о привлечении к уголовной ответственности лиц, создававших подобные структуры. Из самого понятия становится ясно, что подобная структура создана для того, чтобы ввести в заблуждение налоговые органы и потребителя.

"Все сделки, совершенные данной структурой, признаются бестоварными, не носящими характер предпринимательских. И это повлияет на налоговые платежи всех контрагентов данной структуры. Возникают очень серьезные риски. У субъекта хозяйствования, который совершал сделки с лжепредпринимательской структурой, корректируются все налоговые платежи. В том числе у него может возникнуть уголовная ответственность, поскольку может быть признано, что он совершал подобные сделки сознательно", — рассказал Борис Лев.

Грань между "я знал" и "я не знал" очень тонкая и тяжело доказуемая. Ряд субъектов хозяйствования действительно совершают подобные сделки для минимизации своих налоговых платежей. В результате страдают порой совершенно невинные люди.

Однако выйти как минимум из реестра коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском вполне возможно. Необходимо устранить обстоятельства, приведшие к включению в данный реестр, и своевременно уведомить об этом соответствующие органы.

Беседу с Борисом Львом и Геннадием Терпиловским слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.