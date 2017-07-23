В русскоязычном интернет-пространстве слово «бодипозитив» часто использует с крайне негативным оттенком. Люди, не изучавшие матчасти хотя бы поверхностно, рисуют страшные картины мира, где все обязаны жрать жареную картошку на ночь, запрещено заниматься спортом и ходить в тренажёрные залы, никто не имеет права ничего брить, а желание сделать своё тело максимально приближенным к тому, что вы сами считаете красивым, карается.





Это как, знаете, с хулителями феминизма, не слышавшими ни о суфражистках, ни о трёх волнах феминизма и основных повестках движения за права женщин, которым, однако, собственное упёртое невежество не мешает выносить «ценные» суждения и даже их публиковать. Ухватятся за самые радикальные идеи в рамках движения, раздуют их до размеров чего-то нелепого и вопиющего и кричат о том, что вот такие они и есть, феминистки, ненавидят мужиков и мечтают о мире, где мужчины или истреблены, или, бедняги, сидят в одиночных камерах и не имеют никаких прав и свобод. А знаете, как британская и американская пропаганда боролась в начале двадцатого века с растущей популярностью движения за право женщин голосовать, суфражизмом? Они распространяли очень страшные открытки и плакаты, где показывали якобы дивный новый мир, в котором женщины, эти офигевшие вконец восстающие рабыни, таки добились своего и голосуют. На картинках мужчины стирают бельё, ухаживают за ребёнком, делают уборку и готовят еду. Страх и кошмар, правда? Именно так идеологи представляли себе то, чего нельзя ни в коем случае допустить: мужчины участвуют в домашнем хозяйстве. Право слово, безобразие…

Революция любви к телу

Публикация от NONAIRBRUSHEDME (@nonairbrushedme) Июл 20 2017 в 3:47 PDT

При чём тут феминизм, спросите вы? Быть может, при том, что и приверженки бодипозитива, и феминистки — это «страшные жирные небритые бабы», агрессивно сражающиеся за своё право быть «страшными, жирными и небритыми»? Вот знаете, не буду даже спорить. Сама по себе практика распихивать людей по категориям жирная/худая, страшная/красивая, бритая/небритая — это то, с чем борются как феминистки, так и приверженки бодипозитива, да. Я вот выбираю брить ноги и подмышки, когда мне того хочется, и занимаюсь спортом, потому что он помогает мне чувствовать себя лучше. При этом я верю, что люди имеют право делать другой, отличный от моего выбор. И я не имею права их осуждать. К сожалению, у меня не всегда получается быть такой толерантной, как хотелось бы. Иногда я ловлю себя на мысли, что осуждаю кого-то за, как мне кажется, лень или слабую волю. Но я стараюсь помнить, что влезть в чужую кожу невозможно.

Публикация от NONAIRBRUSHEDME (@nonairbrushedme) Июл 21 2017 в 2:12 PDT

Мы все очень разные, и то, что мне даётся легко, кому-то может даваться очень трудно, и наоборот. А также то, что мне кажется очень важным, для кого-то — реально пустяк.

Так и всё же, зачем он нужен, этот бодипозитив, революционная идея о том, что любое тело самоценно, любое тело можно любить и никакое тело не заслуживает ненависти?

Атака правильных тел

Публикация от NONAIRBRUSHEDME (@nonairbrushedme) Июл 16 2017 в 9:41 PDT

Нам, наследникам и наследницам советской культуры, очень трудно принять мысль, что люди имеют право на свои, отличные от наших, точки зрения. Нам хочется жить в простом и понятном мире, где всё чётко и просто. Есть красавицы — есть уроды. Есть высокие — есть низкие. Есть тощие и нормальные — а есть жирные. Есть НОРМА, одна-единственная верная, и все должны к ней стремиться. Отличаешься от нормы — будь добра, страдай. Весишь больше, чем женщины в телевизоре и на рекламных постерах? Считай калории, не ешь после 18.00, или же, напротив, ешь всё подряд и в любое время, но при этом ненавидь себя. Смотри, как твои ляжки становятся огромными, столь же огромной должно быть твоё омерзение от самой себя и уверенность, что ты не заслуживаешь любви. Тебя не будут хотеть мужчины,

ты так и сдохнешь старой девой. Думаете, описанная ситуация нормальна? Думаете, женщина должна всю жизнь проводить в постоянных мыслях о том, насколько тело соответствует призрачному «мужском желанию» и ненавидеть себя за то, что её тело якобы отличается от «правильного тела»? Должно ли так быть? Неизбежно ли это?

Публикация от NONAIRBRUSHEDME (@nonairbrushedme) Июн 29 2017 в 3:28 PDT

Публикация от NONAIRBRUSHEDME (@nonairbrushedme) Июл 7 2017 в 5:43 PDT

НЕТ, ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. И об этом бодипозитив. О том, что «нормальное тело» навязала нам реклама, чтобы мы потребляли весь этот хлам, изготовленный «индустрией красоты». Манипулировать женщиной, снедаемой ненавистью к своему телу, намного проще, чем той, которая своё тело любит. Женская самооценка — это вообще вещь очень хрупкая. А вы представьте, до изобретения специальных бритв для женщин и запуска массированной рекламной атаки на волосы на женском теле на Западе не было и идеи, что волосатые женские ноги — это фу. И, прикиньте, мужики занимались сексом с жёнами, чьи ноги и подмышки не были ни разу тронуты бритвой! И ничьей эрекции это не мешало! Поразительно, ага? Нас — и мужчин, и женщин — приучили к образу безволосого женского тела, и сейчас мы просто должны осознавать это.

Счастье быть «нормальным»

Публикация от NONAIRBRUSHEDME (@nonairbrushedme) Июн 30 2017 в 1:12 PDT

Норма — понятие относительное и часто губительное. Осмелюсь посягнуть на ещё одну священную корову белорусского обывателя — гетеросексуальность, родимую. Скажите, существование гомосексуалов каким-то образом угрожает вашим предпочтениям? Вот, например, вы — мужчина, гетеросексуальный, предпочитаете секс с женщинами. Ну и отлично, ну и молодец. И вы живёте в обществе, где, представим, есть гомосексуалы и лесбиянки, и они имеют те же права, что и вы. Они вступают в брак, усыновляют/удочеряют детей, берут семейные ипотеки. Ходят по улицам, взявшись за руки, и целуются в барах. Скажите, нормальный вы наш, от вашей «нормальности» убудет, если другие люди, практикующие сексуальные практики с людьми своего пола, тоже будут считаться нормальными? Это же дурацкий вопрос, не находите? Ведь вы останетесь всё тем же гетеросексуальным мужчиной, предпочитающим секс с женщинами. Убудет у вас только одно — привилегия считать ваш выбор (или «природу», это как вам угодно) единственно верным. Вы потеряете своё «моральное право» осуждать других людей. И придётся искать другие способы самоутверждения, другие поводы гордиться собой. А это, согласитесь, тяжело, да? Ведь самые примитивные причины гордиться собой, это, как известно, то, на что вы сами никак не повлияли: пол, национальность, цвет кожи, сексуальная ориентация. Если больше радоваться нечему, остаётся только и цепляться за столь банальные вещи.

Публикация от NONAIRBRUSHEDME (@nonairbrushedme) Июн 7 2017 в 3:09 PDT

Параллель бодипозитива и толерантности к ЛГБТ заключается в том, что ни то, ни другое — это не война «мы» против «них». ЛГБТ, как и приверженки бодипозитива, не призывают вас, если вам комфортно в нынешнем понятии «нормы», становиться чем-то иным. Гомосексуалы, уравненные в правах с гетеросексуалами, не ущемляют прав гетеросексуалов. Женщина «нестандартной» внешности, любящая своё тело и не комплексующая из-за него, не несёт угрозы женщине с «нормальным телом». Как бы непривычно это ни звучало для нас, однако разные люди реально могут быть равными. Живите сами и дайте жить другим. Делов-то.

Ваше тело — ваше дело, их тела — их дела

Публикация от NONAIRBRUSHEDME (@nonairbrushedme) Июн 5 2017 в 11:55 PDT

Бодипозитив — это про тела разной высоты и разного веса, тела с разным цветом кожи, тела с инвалидностью и без неё, тела с разным волосяным покровом. Мне могут не нравиться слишком волосатые мужчины, и моё право не спать с ними. Но стыдить и советовать им идти в салон и выдирать то, что мне не нравится, я не имею права. Потому что наверняка найдутся женщины, которые считают это привлекательным. Или не найдутся. В любом случае, мужчина сам должен решать, что ему делать со своим телом. Как и женщина.

Всё тому же феминизму мы обязаны лозунгом «Моё тело — моё дело». Женское тело ведь женщине априори не принадлежит. Это нам только кажется, что мы свободны делать с ним то, что посчитаем нужным. Однако как только девочка вступает в подростковый возраст и начинает превращаться в женщину (а то и раньше), на неё обрушивается вал навязываемых представлений о том, какой она «должна быть». «Красивой», «стройной», с «правильными» формами и размерами груди и попы, с волосами только в нужных местах, а также с «правильными» мыслями в голове и планами на жизнь. Таким образом, девочка неминуемо отчуждается от самой себя, ведь наша культура так и пропитана понятиями того, что значит быть «нормальной женщиной». Откопать потом саму себя, свои желания и любовь к своему телу оказывается очень затратным и продолжительным процессом в кабинете психолога. Но если хочется проживать счастливую и именно свою жизнь, этот процесс зачастую необходим.

Публикация от NONAIRBRUSHEDME (@nonairbrushedme) Июн 6 2017 в 2:30 PDT

Есть известная работа художницы Барбары Крюгер, где на фотографии женского лица яркими, копирующими рекламный стиль буквами написано Your Body is a Battleground . «Твоё тело — это поле битвы». Женское тело — это ведь важнейший репродуктивный ресурс, и за власть над ним борются разные агенты, самыми влиятельными среди которых являются государство и церковь. Они будут всеми правдами и неправдами внушать женщинам именно то, что выгодно государству, и это тоже касается процесса насильственного отчуждения женщины от своего тела.

У всех нас разные генетические данные и разные конституции. Мы по-разному расставляем приоритеты в своих жизнях. Наши тела очень разные, и мы по-разному с ними взаимодействуем. Однако любое тело можно любить. Никакое тело не заслуживает ненависти и омерзения. Всего-то эти очень простые вещи пытается донести движение бодипозитива. Всё очень просто. А вы боялись.

Публикация от NONAIRBRUSHEDME (@nonairbrushedme) Май 16 2017 в 6:01 PDT

Давая окружающим право принимать свои решения, проживать свои жизни и выглядеть так, как они хотят, мы сами становимся свободнее. Принимая разные проявления (другого) человеческого тела, мы теряем и свои комплексы и страхи. Например, в телах с инвалидностью самих по себе нет ничего отталкивающего, всё это — в наших головах, в той системе ценностей, сквозь призму которой мы воспринимаем реальность. Если мы верим в существование одного-единственного «правильного тела», мы делаем свой мир очень узким и одномерным. Люди имеют право быть не такими, как вы, и отличаться от того, что вы считаете нормой. И от этого они точно не становятся хуже или лучше вас. А у вас нет никакого права никого осуждать и стыдить за то, в каких телах им посчастливилось жить.

И напоследок: ваше тело заслуживает любви. Худейте, толстейте, качайтесь, не качайтесь, брейтесь или отращивайте волосы где угодно — выбор за вами. Но каким бы ваше тело ни было — оно достойно быть любимым и принятым. В первую очередь, именно вами.