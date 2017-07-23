Умер первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов



фото: Rtvi.com

На 68 году жизни от пневмонии скончался один из самых знаменитых участников кооперативного движения Советского союза.

По информации СМИ, Тарасов умер от пневмонии, которую пытался вылечить самостоятельно, сообщает РИА Новости .

Тарасов известен как один из лидеров кооперативного движения в Советском Союзе. Свой кооператив он создал в 1987 году, и уже через два года сообщил, что является первым легальным миллионером в СССР.

Тарасов активно участвовал в политической жизни страны. В 1990 году он стал народным депутатом РСФСР. После развала Союза бизнесмен уехал в Великобританию. Позже он вернулся и работал в Государственной Думе первого созыва. В 1996 году предприниматель даже выдвигал свою кандидатуру на пост президента, но не был зарегистрирован и не принимал участия в выборах. В прошлом году Тарсов баллотировался в нижнюю палату парламента от партии "Яблоко". Возглавлял "Институт Инноваций".