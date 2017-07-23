ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов

24.07.2017 09:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Умер первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов

фото: Rtvi.com

На 68 году жизни от пневмонии скончался один из самых знаменитых участников кооперативного движения Советского союза.

По информации СМИ, Тарасов умер от пневмонии, которую пытался вылечить самостоятельно, сообщает РИА Новости.

Тарасов известен как один из лидеров кооперативного движения в Советском Союзе. Свой кооператив он создал в 1987 году, и уже через два года сообщил, что является  первым легальным миллионером в СССР.

Тарасов активно участвовал в политической жизни страны. В 1990 году он стал народным депутатом РСФСР. После развала Союза бизнесмен уехал в Великобританию. Позже он вернулся и работал в Государственной Думе первого созыва. В 1996 году предприниматель даже выдвигал свою кандидатуру на пост президента, но не был зарегистрирован и не принимал участия в выборах. В прошлом году Тарсов баллотировался в нижнюю палату парламента от партии "Яблоко". Возглавлял "Институт Инноваций".

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 68 году жизни от пневмонии скончался один из самых знаменитых участников кооперативного движения Советского союза.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Volvo и Geely планируют использовать единые компоненты при производстве авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика