ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 билетов на фестиваль "Lidbeer-2017" можно получить бесплатно: объявлен новый розыгрыш

24.07.2017 09:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 10 двойных билетов на фестиваль LIDBEER (Лидбир), который пройдет в Лиде 9 сентября. Участие в розыгрыше продлится до 28 июля.


Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш, где разыграют 10 двойных билетов. Победители будут объявлены в приложении «Афиши» 28 июля.

Для участия в розыгрыше вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Фестиваль LIDBEER (Лидбир), который пройдет в Лиде 9 сентября, сегодня предлагает поучаствовать в розыгрыше билетов. Попасть на концерт групп «Петля Пристрастия», «Крамбамбуля», LUMEN и «Океан Ельзи» можно всего за один клик в телефоне.

В этом году зона гала-концерта трансформируется в комфортную площадку с отдельным фудкортом, точками продажи пива, активациями и большой санитарной зоной. В стремлении выйти на новый уровень организаторы фестиваля обещают уделить еще больше внимания безопасности и комфорту зрителей, а также качеству услуг. Вход на фестиваль бесплатный, вход на концертную площадку — 10 рублей. Перед мероприятием цены могут быть увеличены.


Фото предоставлено организаторами

Закрывать фестиваль будут лучшие музыканты Беларуси, России и Украины — «Петля Пристрастия», «Крамбамбуля», LUMEN и «Океан Ельзи».

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

С нами уже более 300 000 белорусских пользователей!

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Николас Кейдж посетил Казахстан и снова стал мемом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика