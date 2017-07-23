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Volvo и Geely планируют использовать единые компоненты при производстве авто

24.07.2017 09:02 — Разное | Tut.by  
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Шведский автопроизводитель и китайская группа Geely Holding планируют создать новую совместную компанию. Сторонами уже подписан соответствующий меморандум о намерениях.


Фото Lynk & Co

Согласно ему, Volvo, Geely и основанная год назад китайским производителем дочерняя компания Lynk&Co в рамках нового предприятия займутся совместной разработкой двигателей и модульных архитектур для новых автомобилей. Речь, в частности, идет о новом поколении электромобилей и компонентов для них (аккумуляторные батареи, электродвигатели и системы зарядки). Более тесное сотрудничество также предполагает использование единых поставщиков компонентов и сокращение расходов на закупки.


Фото Volvo

Штаб-квартира нового совместного предприятия Volvo и Geely Holding с равными долями участия сторон будет располагаться в Китае, в шведском Гетеборге появится дополнительный офис. Также было объявлено о том, что Volvo получит 50-процентную долю в Lynk&Co.

Volvo и Geely уже практикуют активный обмен технологиями. В частности, в разработке новой линейки компактных моделей 40-й серии (первым уже в этом году дебютирует кроссовер XC40), а также автомобилей бренда Lynk&Co использовалась компактная модульная архитектура CMA, созданная китайскими и шведскими инженерами.

 
 
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Компании Volvo, Geely и Lynk&Co подписали меморандум о намерениях, который предполагает более тесное сотрудничество при разработке новых автомобильных платформ, в...

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