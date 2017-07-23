МИНСК, 24 июл — Sputnik. Белорусские и российские военные продолжают подготовку к совместному стратегическому учению вооруженных сил двух стран "Запад-2017", — сообщили в Минобороны Беларуси.



© Sputnik Андрей Александров Минобороны направит всем приглашения наблюдать за учениями "Запад-2017"

Учения "Запад-2017", на которые прибудут российские военные, а также боевая и специальная техника, запланированы на 14-20 сентября 2017 года.

"С 23 июля для участия в совместном специальном учении прибывают подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа Вооруженных сил РФ", — сообщили Sputnik в понедельник в оборонном ведомстве.

Планируется, что в рамках подготовки к "Запад-2017" пройдет совместное специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического обеспечения вооруженных сил РБ и РФ, отметили в Минобороны.

Белорусским и российским военнослужащим предстоит подготовить пункты и средства управления соединениями, воинскими частями, а также оборудовать участки местности для практических действий войск во время учений, сообщили в министерстве.

Читайте по теме "Учения "Запад-2017":