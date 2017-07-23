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Международный валютный фонд понизил прогноз цен на нефть

24.07.2017 09:44 — Разное | Ежедневник  
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Международный валютный фонд понизил прогноз цен на нефть

фото: Arhano.ru

Новый прогноз содержится в обновленном июльском обзоре по мировой экономике World Economic Outlook.

МВФ понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы примерно на 3 доллара по сравнению с предыдущим прогнозом — до 51,9 и 52 долларов за баррель, сообщает РИА Новости. Это следует из обновленного июльского обзора фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

"Цены на нефть снизились вследствие высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения. Общая инфляция также в целом понизилась с ослаблением воздействия роста цен на биржевые товары, имевшего место во второй половине 2016 года, и все еще существенно ниже целевых показателей центральных банков в большинстве стран с развитой экономикой", — объясняют аналитики фонда.

В результате, "предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 1 июня 2017 года), составляет 51,9 доллара США в 2017 году и 52 доллара США в 2018 году".

В апрельском прогнозе МВФ, напротив, повысил прогноз мировых цен на нефть на 2017 год примерно на 4 доллара — до 55,23 доллара за баррель, на 2018 год — на 2 доллара — до 55,06 доллара за баррель.



 
 
 
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Новый прогноз содержится в обновленном июльском обзоре по мировой экономике World Economic Outlook.

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