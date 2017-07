Конгресс США согласовал самый радикальный пакет санкций против России со времен холодной войны

фото: kommersant.ru

Россия включена в мировую «ось зла» вместе с Ираном и Северной Кореей. Документ будет поставлен на согласование во вторник.

Вариант Палаты представителей в некоторых пунктах оказался даже радикальнее проекта, подготовленного Сенатом, пишет «Коммерсантъ» . Так, конгрессмены вписали Москву в мировую «ось зла» (Россия, Иран, Северная Корея). До этого предыдущая «ось зла» была составлена в Вашингтоне администрацией президента Джорджа Буша-младшего и включала Ирак Саддама Хусейна, Иран и Северную Корею.

В целом предлагаемые в отношении России меры гораздо шире санкций, введенных при Бараке Обаме, что делает их пакет самым радикальным со времен холодной войны. Так, к требованиям наказать Россию за ее действия в Крыму и Донбассе добавились адресованные Москве обвинения в поставках оружия сирийскому правительству, нарушениях прав человека «на территории, силой оккупированной правительством РФ или подконтрольной ему», подрыве кибербезопасности США и другие. Санкции предполагается вводить в отношении как юридических, так и физических лиц — при этом авторы законопроекта требуют от президента США проявить особую жесткость по отношению к гражданам РФ, связанным с Минобороны или спецслужбами.

При этом авторы фактически закрепляют за главой Белого дома второстепенную роль в определении будущей политики по отношению к России, что происходит впервые в современной американской истории (на протяжении последних десятилетий отношения с Москвой определял глава Белого дома, согласовывавший свои действия с Конгрессом). Описанная в документе процедура отмены санкций, если президент решится пойти на такой шаг, выглядит максимально усложненной.

Некоторые положения законопроекта — такие, как п. 227, обязывающий президента США с помощью санкций бороться с коррупционерами в РФ,— вообще не имеют аналогов в санкционной войне с Москвой последних лет. В п. 228 содержится положение о наказании физических и юридических лиц третьих стран, нарушающих режим американских санкций против РФ. Учитывая, что это положение неизбежно ударит по интересам европейского бизнеса, сотрудничающего с Москвой, на новый законопроект немедленно отреагировали в ЕС. Тот же пункт вводит обширные возможности для санкций в отношении лиц, нарушающих права человека на любых территориях, подконтрольных России. По обоим вопросам вводятся новые развернутые секции к The Sovereignty, Integrity, Democracy, and Economic Stability of Ukraine Act от 2014 года.

«Еврокомиссия озабочена тем, что меры, обсуждаемые в Конгрессе США, могут иметь непредвиденные последствия в том числе для европейских экономических и энергетических интересов. Их потенциальный эффект может оказаться широким и неизбирательным в том числе для усилий ЕС по диверсификации источников энергоресурсов»,— заявил агентству Reuters представитель ЕК. «Мы считаем, что действия США мотивированы прежде всего внутриполитическими соображениями»,— продолжил источник в ЕК, призвавший Вашингтон «координировать свои действия с иностранными партнерами, чтобы сохранить единство по санкциям, которые направлены на полное выполнение минских соглашений».

В свою очередь, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Москве оценивают подготовленный законопроект «крайне негативно».