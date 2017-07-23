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Гол с углового Павла Седько покоряет Youtube
24.07.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Пас от углового флага полузащитника брестского "Динамо" Павла Седько в 1/8 финала кубка Беларуси набрал на канале Youtube около 50 тысяч просмотров.
Гомельчане вели в счете, на 28 минуте хавбек Седько с углового сделал пас, но вратарь ФК "Гомель" Олег Ковалев, ни защитник Батищев так и не разобрались, кто из них должен был принять удар на себя. В результате мяч просто закатился в нижний угол.
Самый нелепый гол сезона придал уверенности динамовцем, матч закончился со счетом 2:1 в пользу брестчан.
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Смотрите на видео как брестский полузащитник сделал пас, который стал самым нелепым голом сезона.
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