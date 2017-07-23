|
23-кратный олимпийский чемпион проиграл белой акуле в заплыве на 100 м
Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, пловец Майкл Фелпс не смог «уплыть» от белой акулы. Об этом пишет британская
Спортсмен соревновался с хищником в рамках телешоу для телеканала Discovery. Впрочем, Фелпсу ничего не угрожало — его «соперник» был лишь компьютерной симуляцией.
В итоге 32-летний пловец в моноласте преодолел стометровку за 38,1 секунды, акуле потребовалось ровно на две секунды меньше.
Фелпс принимал участие в Олимпиадах 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. На Олимпиаде в Бразилии спортсмен объявил об окончании карьеры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, пловец Майкл Фелпс не смог "уплыть" от белой акулы.
|
Архив (Разное)
Комментарии