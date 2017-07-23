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Brutto & Ляпис выступят на фестивале фейерверков с пиротехническим шоу
Международная команда пиротехников приступила к подготовке четырех масштабных шоу, которые
Профессионалы зрелищных постановок соберутся на «Навальніце» этим летом. Сегодня стало известно, что первое пиротехническое шоу готовит белорусская команда, которая принимала участие в постановке пиротехнического шоу для группы «Rammstein».
Следующие три команды готовят панорамные музыкальные фейерверки, которые будут оценивать профессиональное жюри и зрители. Среди самых активных зрителей пройдет розыгрыш сертификата на профессиональный фейерверк.
Площадка фестиваля ждет гостей с 12.00. До официального открытия фестиваля в 20.00 готовят развлекательную программу: холли-фэст, мастер классы от спортивных клубов, лазертаг, скалодром, полоса препятствий, лучный тир, канатная дорога и аттракционы на воде.
А еще здесь развернется интернациональный фудкорд от участников фестивалей уличной еды, появится пляжная зона с диджеем и лаунж-зона с кальянами.
Музыкальную часть фестиваля откроют группы Мантана и Нагуаль. Гвоздем программы станет выступление группы Brutto & Ляпис, лидер которой — Сергей Михалок является добрым талисманом для фестиваля, поддерживая его формат и статус.
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Международная команда пиротехников приступила к подготовке четырех масштабных шоу, которые пройдут 26 августа в горнолыжном комплексе "Логойск".
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