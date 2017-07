«Челси» принес официальные извинения китайскому народу в связи с оскорбительными сообщениями в инстаграме защитника команды Кенеди.

21-летний бразилец был освистан болельщиками во время товарищеского матча с «Арсеналом» (3:0) в Пекине за то, что ранее он высмеял сотрудника службы безопасности, который уснул на рабочем месте.

- К сожалению, несмотря на то, что игрок быстро удалил сообщения и извинился, а клуб также принес извинения посредством китайских соцсетей, ущерб уже был нанесен.

«Челси» еще раз приносит искренние извинения. Действия Кенеди были ошибкой, для него это будет большим уроком. Его поведение не отражает позицию всей команды или клуба. Кенеди получил строгий выговор и привлечен к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.