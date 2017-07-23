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Гол с углового Павла Седько покоряет YouТube

24.07.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пас от углового флага полузащитника брестского "Динамо" Павла Седько в 1/8 финала кубка Беларуси набрал на канале YouТube около 50 тысяч просмотров.

Гомельчане вели в счете, на 28 минуте хавбек Седько с углового сделал пас, но ни вратарь ФК "Гомель" Олег Ковалев, ни защитник Батищев так и не разобрались, кто из них должен был принять удар на себя. В результате мяч просто закатился в нижний угол.

Самый нелепый гол сезона придал уверенности динамовцам, матч закончился со счетом 2:1 в пользу брестчан.

 
Теги: Гомель
 
 
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Смотрите на видео, как брестский полузащитник сделал пас, который стал самым нелепым голом сезона.

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