Гол с углового Павла Седько покоряет YouТube

Пас от углового флага полузащитника брестского "Динамо" Павла Седько в 1/8 финала кубка Беларуси набрал на канале YouТube около 50 тысяч просмотров.

Гомельчане вели в счете, на 28 минуте хавбек Седько с углового сделал пас, но ни вратарь ФК "Гомель" Олег Ковалев, ни защитник Батищев так и не разобрались, кто из них должен был принять удар на себя. В результате мяч просто закатился в нижний угол.

Самый нелепый гол сезона придал уверенности динамовцам, матч закончился со счетом 2:1 в пользу брестчан.