Семашко рассчитывает перепахать Украину белорусскими тракторами

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Вице-премьер заявил, что поставки продукции МТЗ в Украину могут быть увеличены в 3-4 раза.

Владимир Семашко сообщил в интервью ОНТ, что во время недавнего визита белорусской делегации во главе с президентом в Киев заключены контракты на 68 млн долларов. Основными товарными позициями стали нефтепродукты, нефтехимия (только удобрений предполагается поставить на 30 млн долларов), МАЗы, БелАЗы, тракторы МТЗ (сумма контракта 10 млн долларов), сообщает TUT.BY .

Семашко подчеркнул, что экономики двух стран во многом взаимодополняемы. «Украина всегда считалась житницей — она может производить в год 90-95 млн тонн зерна, а производит 38-45 млн тонн, только в прошлом году было около 50 млн), то есть половину от возможного. А без новой техники, в том числе без белорусской, это невозможно», — пояснил он.

Вице-премьер отметил, что строительство собственного завода заняло бы около семи лет и стоило бы миллиарды, а переоснастить парк можно гораздо быстрее, тем более с учетом того, что Беларусь субсидирует ставки по кредитам, стимулируя продажи.

Ставки субсидирует и Киев, и страны могут в несколько раз увеличить взаимные поставки. В частности, по словам Семашко, украинский парк тракторов составляет 200 тысяч штук и износ его — около 90%. Для обновления парка требуется по 20 тысяч тракторов в год, а Минск поставляет сейчас по 3-3,5 тысячи. «В 3-4 раза можно поставки нарастить», — прикинул Семашко.

«В Украине работает сегодня семь сборочных производств, и им надо выходить на определенный уровень локализации, чтобы продукция получала бюджетные субсидии», — рассказал Семашко. Еще шесть предприятий — в Беларуси с украинским участием.

Вице-премьер подчеркнул, что Беларусь входит в ЕАЭС, где единый рынок составляет 185 млн человек, Украина по сути является ассоциированным членом ЕС.

Здесь опять важно повышать уровень локализации, чтобы, как поручил Александр Лукашенко, вернуться к товарообороту в 8 млрд долларов в течение двух лет (рост в два раза к нынешнему уровню).