После смерти солиста Linkin Park видео группы посмотрели 200 млн раз

Число просмотров клипов группы Linkin Park на их официальном YouTube-канале выросло после смерти солиста коллектива Честера Беннингтона на 200 миллионов.

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Минске" title="Единственное выступление Linkin Park в Минске" class=""> © Sputnik Видеофакт: единственный концерт Linkin Park в Минске

Солист популярной американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден повешенным у себя дома в Лос-Анджелесе утром 20 июля. Поклонники группы до сих пор не могут прийти в себя после таких новостей — обсуждение возможных причин смерти в социальных сетях продолжается, а возле зданий посольств США по всему миру, в том числе и в Минске, образовываются стихийные мемориалы.

После гибели солиста группы сразу несколько альбомов и синглов Linkin Park вошли в чарты iTunes и заметно увеличили количество ротаций на радио и телевидении. Активно растут просмотры видео группы и на YouTube: за четыре дня ролики канала посмотрели более 200 миллионов раз, а суммарное количество просмотров превысило четыре миллиарда. Только последний клип группы на песню Talking To Myself собрал более 25 миллионов просмотров.

Вместе с тем, пока не известны дата и время прощания с Честером Беннингтоном — предполагается, что о похоронах солиста Linkin Park будет объявлено отдельно.

Linkin Park — одна из самых популярных американских рок-групп начала "нулевых". За свою карьеру коллектив продал свыше 70 миллионов копий записей альбомов и несколько раз участвовал в мировых турне. Один раз выступала группа и в Минске.