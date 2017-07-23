Управляемые заносы и рев моторов: как прошел дрифт в Логойске

На трассе собрались белорусские звезды дрифта на самых разных спорткарах, специально подготовленных для соревнований в управляемом заносе.

Победителем этапа стал гродненец Дмитрий Нагула, второе место — у минчанина Сергея Сака, третье — у брестчанина Дмитрия Курловича.

Организаторы подготовили для зрителей обширную развлекательную программу: работало дрифт-такси, в котором мог прокатиться каждый желающий. Также для зрителей была устроена автомобильная ярмарка.