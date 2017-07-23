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Есть не рекомендуется: блогер приготовил завтрак из деталей Lego

24.07.2017 10:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Анимационный мини-фильм о том, как парень готовит себе различные виды завтраков из деталей игрушки Lego, появился на канале BrickBrosProductions. Создатели канала не имеют отношения к датскому бренду развивающих конструкторов, однако используют детали для создания видеороликов.

На кадрах двухминутного фильма под названием "Lego в реальной жизни" детали игрушки заменяют реальные продукты питания: масло, яйца, тостовый хлеб, джем и молоко. Главный герой использует продукты для приготовления завтрака. Фильм снят в технике покадровой анимации, благодаря чему действие выглядит реалистично.

На канале BrickBrosProductions размещены десятки мини-фильмов, выполненных в аналогичной технике покадровой анимации. Среди сюжетов — казнь Христа, бой Капитана Америки, тесты игрушек по мотивам "Звездных войн".

Компания Lego была основана в Дании в тридцатых годах прошлого века и на данный момент входит в топ производителей игрушек. Игры бренда представляют собой развивающие конструкторы, который нужно собирать из десятков и сотен деталей.

 
 
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В интернете появился необычный анимационный ролик, в котором парень готовит себе завтрак, используя фигурки из Lego. Смотрите на видео вариации игрушечных блюд.

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