Есть не рекомендуется: блогер приготовил завтрак из деталей Lego

Анимационный мини-фильм о том, как парень готовит себе различные виды завтраков из деталей игрушки Lego, появился на канале BrickBrosProductions. Создатели канала не имеют отношения к датскому бренду развивающих конструкторов, однако используют детали для создания видеороликов.

На кадрах двухминутного фильма под названием "Lego в реальной жизни" детали игрушки заменяют реальные продукты питания: масло, яйца, тостовый хлеб, джем и молоко. Главный герой использует продукты для приготовления завтрака. Фильм снят в технике покадровой анимации, благодаря чему действие выглядит реалистично.

На канале BrickBrosProductions размещены десятки мини-фильмов, выполненных в аналогичной технике покадровой анимации. Среди сюжетов — казнь Христа, бой Капитана Америки, тесты игрушек по мотивам "Звездных войн".

Компания Lego была основана в Дании в тридцатых годах прошлого века и на данный момент входит в топ производителей игрушек. Игры бренда представляют собой развивающие конструкторы, который нужно собирать из десятков и сотен деталей.