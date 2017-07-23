Поставки техники в Украину можно увеличить в 4 раза, считает Семашко

В течение двух дней во время официального визита президента Беларури Александра Лукашенко в Украину были заключены контракты на общую сумму в 68 миллионов долларов. Среди них — контракты, заключенные концерном "Белнефтехим", БелАЗом, МАЗом, некоторыми другими предприятиями, рассказал в эфире ОНТ заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

Кроме того, во время визита шла речь о переоснащении украинской сельскохозяйственной отрасли современной белорусской техникой.

"Потенциально, по оценке учёных, Украина может производить в год 90-95 миллионов тонн зерна. В прошлом году 53 миллиона тонн, по-моему. Это половина того, что страна может потенциально сделать. Но без новой техники, в данном случае — белорусской техники, она это не сможет сделать. Это для неё золото, потому что может быстро дать отдачу", — отметил Семашко.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск планирует в несколько раз увеличить поставки техники в Украину

Вице премьер рассказал о том, что обсудил эту тему со своим украинским коллегой — вице-премьером Геннадием Зубко. По словам Семашко, в течение двух-трех лет возможно переоснастить сельское хозяйство современной техникой и получить отдачу, которая будет выгодна и белорусской, и украинской стороне.

"Мы сегодня, например, сельхозтехнику в Украину поставляем на льготных условиях. Мы не самая богатая страна, но мы сегодня субсидируем процентную ставку по кредиту. Но они тоже недавно приняли постановление о субсидировании техники за счёт бюджета Украины, которую будет покупать украинский сельхозпроизводитель. Если объединятся наши субсидии и их субсидии, то мы имеем шанс в несколько раз увеличить объём поставки наших тракторов, комбайнов", — рассказал Семашко.

По информации вице-премьера, парк тракторов в Украине составляет около 200 тысяч, при этом его износ составляет порядка 90%.

"По нашей оценке, каждый год надо около 20 тысяч тракторов обновлять. Сейчас мы поставляем 3-3,5 тысячи тракторов в год. Я думаю, в три-четыре раза можно увеличить. Для этого сегодня создано в Украине семь сборочных производств. Мы условились, чтобы эти предприятия вышли на определённый уровень локализации. И мы готовы на это пойти, чтобы наша техника попала под субсидии", — сообщил Семашко.

С другой стороны, на сегодняшний день в Беларуси работают 6 совместных предприятий. Стратегически это выглядит так: нужно использовать ситуацию, когда Беларусь является членом Евразийского экономического союза, куда входят 5 стран — Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения с единым рынком в 185 миллионов человек, рассказал вице-премьер.

"Каждый должен использовать такую позицию — я пришел туда, создал предприятие с высокой степенью локализации, оно свободно может перемещаться по тому рынку. Если украинцы пришли со своим сильным продуктом, востребованным, то продукт, собранный с определенной локализацией в Беларуси, отдавший определенное количество рабочих мест Беларуси, свободно перемещается. Мы условились именно так", — сказал собеседник.

Семашко подчеркнул, что без такой стратегии будет невозможно выполнить задачу, поставленную президентом Беларуси Александром Лукашенко, в течение двух лет вдвое увеличить взаимный товарооборот двух стран.

"Экономика оживать начинает, кризис мировой закончился, наши государства вышли из рецессии, Украина — плюс 3,8 процента, у нас 1,2 процента, а промышленность на 6,1 процента в плюсе, все это говорит о том, что потенциал есть и грех не воспользоваться этим потенциалом", — констатировал Семашко.

Интервью вице-премьера Беларуси Владимира Семашко слушайте на радио Sputnik Беларусь.