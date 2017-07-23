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Саснович поднялась на 9 мест в рейтинге WTA, Азаренко опустилась на 2 строки
В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александра Саснович поднялась на 9 ступенек и располагается на 91-й строке. Это самая высокая позиция среди белоруских теннисисток. Виктория Азаренко опустилась на 2 строки.
В верхней тройке - без изменений, а в десятке самым заметным перемещением оказался спуск британки Йоханны Конты с 4-го места на 7-е.
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6670
3 (3). Ангелика Кербер (Германия) — 5975
4 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4990
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4935
6 (7). Каролина Возняцки (Дания) — 4780
7 (4). Йоханна Конта (Великобритания) — 4750
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4500
9 (9). Винус Уильямс (США) — 4157
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985…
…91 (100). Александра Саснович (Беларусь) — 648…
…118 (120). Арина Соболенко (Беларусь) — 500…
…144 (144). Ольга Говорцова (Беларусь) — 377…
…203 (201). Виктория Азаренко (Беларусь) — 270…
…227 (227). Вера Лапко (Беларусь) — 227…
…479 (472). Светлана Пироженко (Беларусь) — 63…
…560 (558). Илона Кремень (Беларусь) — 45…
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В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александра Саснович поднялась на 9 ступенек и располагается на 91-й строке. Это самая высокая позиция среди...
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