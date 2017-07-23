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«Росатом» подтвердил намерение сдать белорусскую АЭС летом 2020 года

24.07.2017 11:07 — Разное | Ежедневник  
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«Росатом» подтвердил намерение сдать белорусскую АЭС летом 2020 года

фото: tut.by

Сегодня с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым встретился Александр Лукашенко.

По словам Лихачева, выводы руководства «Росатома», прибывшего на станцию и изучившего положение дел, позволяют подтвердить обязательство сдать объект в эксплуатацию летом 2020 года.

Лихачев напомнил, что белорусская АЭС будет самой современной и безопасной в Европе. «Действительно, это новое поколение по безопасности (3+). В мире таких аналогов нет», — цитирует БЕЛТА главу «Росатома».

В свою очередь, Лукашенко заверил, что белорусское государство уделяет очень серьезное внимание строительству. «Достаточно сказать, что я детально посвящен в планы строительства станции и ход этого строительства", - подчеркнул президент. По его словам, тема строительства станции также постоянно обсуждается во время его встреч с Владимиром Путиным. "Мы обсуждаем строительство атомной станции и внимательно контролируем не только ход строительства, но и ценовые параметры. Президента России очень интересует этот вопрос", - отметил Александр Лукашенко.
 

 
 
Ссылка на источник 21
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Сегодня с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым встретился Александр Лукашенко.

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