ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно около торгового центра открылась первая мотопарковка в Беларуси

24.07.2017 11:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мотопарковка появилась у торгового центра «OldCity» при поддержке гродненской Госавтоинспекции. Раньше гродненские мотоциклисты около большого торгового центра парковались на одно стояночное место, предназначенное для автотранспорта и имеющее размеры под легковой автомобиль. Сейчас для них выделили специальные места.


Парковка бесплатная и находится под видеонаблюдением. В планах торгового центра расширение и усовершенствование парковки, добавление ячеек для хранения шлемов и личных вещей. Но оставить на парковке байк и спокойно отправиться за покупками, можно уже сейчас.





Гродненский байкеры уже оценили нововведение и говорят о том, что подобные мотопарковки не помешают и в центре города, а также отмечают, что это первая мотопарковка в Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая в городе мотопарковка появилась у торгового центра "OldCity" при поддержке гродненской Госавтоинспекции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Forbes подтвердил внешний вид и характеристики iPhone 8
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика