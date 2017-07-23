В Гродно около торгового центра открылась первая мотопарковка в Беларуси

Мотопарковка появилась у торгового центра «OldCity» при поддержке гродненской Госавтоинспекции. Раньше гродненские мотоциклисты около большого торгового центра парковались на одно стояночное место, предназначенное для автотранспорта и имеющее размеры под легковой автомобиль. Сейчас для них выделили специальные места.





Парковка бесплатная и находится под видеонаблюдением. В планах торгового центра расширение и усовершенствование парковки, добавление ячеек для хранения шлемов и личных вещей. Но оставить на парковке байк и спокойно отправиться за покупками, можно уже сейчас.









Гродненский байкеры уже оценили нововведение и говорят о том, что подобные мотопарковки не помешают и в центре города, а также отмечают, что это первая мотопарковка в Беларуси.