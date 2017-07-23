Forbes подтвердил внешний вид и характеристики iPhone 8

Производитель чехлов Nodus с репортером Гордоном Келли (Gordon Kelly) из журнала Forbes опубликовали рендеры нового флагманского смартфона компании Apple — iPhone 8. Утверждается, что на них запечатлен финальный дизайн гаджета.





Диагональ экрана iPhone 8 составит 5,8 дюймов, рамки вокруг дисплея в ширину не будут превышать 4 мм. Экран устройства также будет защищен от случайных нажатий, от которых страдают владельцы флагманских смартфонов компании Samsung с закругленными безрамочными дисплеями.

На нижнем торце устройства расположится «классический» порт Lightning, 3,5-мм разъема для наушников, ожидаемо, нет. Еще одной «фишкой» гаджета должны стать стерео-динамики, как в iPhone 7.





По более ранним слухам, сканер отпечатков пальцев в смартфоне будет встроен в нижнюю часть дисплея. Но судя по информации Forbes, датчик может разместиться в увеличенной клавише питания на правой грани аппарата.

Обозреватель издания отмечает, что технология установки сканера отпечатков в дисплей уже существует, но из-за технических сложностей у Apple может не получится встроить ее одновременно в несколько миллионов копий смартфона.





Основная камера аппарата, скорее всего, получит два фотомодуля и будет расположена вертикально. Вероятно, разрешение обоих модулей составит 12 Мп.

Отмечается, что благодаря новой батарее в форме литеры L время автономной работы смартфона подрастет и будет сопоставимо с нынешним iPhone 7 Plus (при меньших габаритах). Не исключено, что смартфон также получит технологию ускоренной зарядки.

Главным минусом iPhone 8 журналист Forbes называет его высокую цену, которая установится на уровне 1100−1200 долларов. Возможно, в продажу поступят модели только с 128 или 256 ГБ внутренней памяти. Презентация новинки, скорее всего, пройдет в начале сентября.

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