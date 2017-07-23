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Под Дзержинском отбойник насквозь прошил Citroen: погибла пассажирка легковушки

24.07.2017 11:22 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло на трассе Р1, недалеко от кафе «Дедова корчма» днем 23 июля. Citroen врезался в разделительное ограждение. В аварии погибла 54-летняя женщина.

Как сообщили в ГАИ Минской области, авария произошла недалеко от деревни Василевщина Дзержинского района. За рулем авто был 56-летний мужчина. Он выехал на обочину и авто «прошило» металлическое ограждение. Водитель не пострадал.

В результате ДТП погибла женщина 1963 года рождения. Ее мать, 76-летняя женщина с травмами доставлена в больницу. Для деблокировки погибшей потребовалась помощь спасателей МЧС.

 
 
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Также в аварии пострадала мать погибшей. Водитель легковушки не пострадал.

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