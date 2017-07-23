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Российские военные получат самолет с крылом обратной стреловидности
Минобороны России закупит реактивные самолеты СР-10, разработанные частным подрядчиком,
В отличие от обычного, его угол направлен не к носу машины, а к хвосту.
СР-10 — это учебно-тренировочный самолет, призванный заменить чешские учебно-боевые самолеты L-39, планеры которых износились, а сами машины — устарели. СР-10 способен разгоняться до 900 км/ч и может выполнять все фигуры высшего пилотажа с максимальной перегрузкой от плюс десяти до минус восьми единиц.
Самолет разработан компанией «Современные авиационные технологии». Планируется, что эти машины поступят не только в летные училища, но и в строевые части. Благодаря СР-10 пилоты смогут постоянно поддерживать летные навыки.
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Именно таким крылом оснащался экспериментальный истребитель Су-47 "Черный беркут".
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