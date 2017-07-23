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Благодаря «сканированию» транспорта таможня пресекла в полтора раза больше нарушений

24.07.2017 11:40 — Разное | Ежедневник  
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Благодаря «сканированию» транспорта таможня пресекла в полтора раза больше нарушений

фото: customs.gov.by

В первом полугодии 2017 г. с применением инспекционно-досмотровых комплексов осуществлен таможенный контроль около 155 тыс. транспортных средств.

Современные инспекционно–досмотровые комплексы, в том числе мобильные, способны просканировать любой груз без вскрытия и разгрузки грузового транспортного средства, демонтажа узлов и элементов кузова легковой машины в считанные минуты, пояснили в ГТК. Благодаря этому таможенные досмотры стали эффективнее, и теперь удается выявлять большее число правонарушений при сокращении времени нахождения транспорта в пункте пропуска. Среднее время сканирования одной машины при помощи инспекционно-досмотрового комплекса – 10 минут, в то же время физический досмотр может занимать от 3 до 8 часов в зависимости от товара.

В первом полугодии 2017 г. с применением ИДК осуществлен таможенный контроль около 155 тыс. транспортных средств. Количество выявленных с применением неинтрузивного контроля правонарушений увеличилось в 1,4 раза и достигло 437.

Кроме того, на 40% возрос и показатель экономической целесообразности эксплуатации ИДК: на 1 руб. затрат доход составляет 74 руб. В первом полугодии 2016 г. эта цифра составляла 53.

 
 
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В первом полугодии 2017 г. с применением инспекционно-досмотровых комплексов осуществлен таможенный контроль около 155 тыс. транспортных средств.

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