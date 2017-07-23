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Lenovo показала гибкий складной планшет на Android

24.07.2017 12:09 — Разное | Tut.by  
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На выставке Tech World 2017 компания Lenovo продемонстрировала прототип гибкого гибридного планшета под названием Folio, который можно «свернуть» в смартфон.

Диагональ экрана гаджета в разложенном состоянии составляет 7,8 дюймов, разрешение — 1440 на 1920 пикселей. Сложенный планшет «превращается» в смартфон с дисплеем на 5,5 дюймов. Процессор устройства — Snapdragon 800, который считался флагманским в 2013 году. Гаджет работает под управлением Android 7.0.

Несмотря на статус прототипа, устройство может похвастаться несколькими интересными функциями. Например, на каждой половинке дисплея можно запустить отдельное приложение. Также возможно включить камеру и видеть себя на экране, даже при съемке на основной фотомодуль.

Похожий гаджет Lenovo привозила на выставку Tech World 2016, но устройство так и не вышло в свободную продажу.

Посмотрите, какие гибридные ноутбуки сегодня популярны в Беларуси.

 
 
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Устройство можно "свернуть" в смартфон.

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