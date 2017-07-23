Очередникам Первомайского района предлагают 19 арендных квартир

В Первомайском районе для нуждающихся в улучшении жилищных условий есть 19 квартир. Что-то предлагают на время службы первоочередникам, что-то — обычным очередникам.

Для общей категории очередников в районе есть жилье по адресам:

— ул. Калиновского, д. 21, кв.1 — однокомнатная квартира, общей площадью 30 квадратных метров. Размер платы за пользование составляет 139 рублей в месяц;

— ул. Калиновского, д. 21, кв.66 — однокомнатная квартира, 35 метров. Размер платы — 162 рубля;

— ул. Седых, д. 26, кв.78 — однокомнатная квартира, общей площадью 32 метра. Размер платы составляет 147 рублей;

— ул. Шугаева, д. 9, кв.72 — однокомнатная квартира, 37 метров, 172 рубля;

Заявления граждан принимаются службой «Одно окно» администрации Первомайского района (пер. К. Чорного, 5) по 26 июля включительно.



Фото носит иллюстративный характер

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По 7 августа заявления принимаются на жилье по следующим адресам:

— ул. Волгоградская, д. 15, кв.49 — двухкомнатная квартира, общей площадью 43 метра. Размер платы составляет 237 рублей в месяц;

— ул. Волгоградская, д. 25, кв.35 — двухкомнатная квартира, 42 метра. Размер платы составляет 234 рубля;

— ул. Козлова, д. 31, кв.19 — комната в пятикомнатной квартире общей площадью 19 квадратных метров. Размер платы — 107 рублей в месяц;

— ул. Волгоградская, д. 17, кв.51 — двухкомнатная квартира, общей площадью 43 метра, — 238 рублей;

— ул. Руссиянова, д. 18, кв.45 — двухкомнатная квартира, общей площадью 49 метров. 226 рублей в месяц;

По 5 августа заявления принимают на следующее жилье:

— ул. Седых, д. 16, кв. 47 — двухкомнатная квартира площадью 38 метров. 177 рублей в месяц;

— ул. Ботаническая, д. 3, кв.21 — однокомнатная квартира, общей площадью 30 метров. Размер платы — 169 рублей;

— ул. Калиновского, д. 69, кв.57 — двухкомнатная квартира, 47 метров, 216 рублей в месяц;

— ул. Седых, д. 16, кв.20 — комната с общей кухней, общей площадью 14 метров.

Размер платыза нее — 66 рублей.

Тем, кто получает жилье на время службы (первоочередникам), в районе предлагают однокомнатную квартиру № 39 общей площадью 32 метра в доме № 1, корпус 2 по ул. Карбышева. Размер платы составляет 30 рублей. Заявления на нее принимаются по 31 июля.

По 5 августа принимаются заявления первоочередников на следующее жилье:

— однокомнатную квартиру № 9 общей площадью 30 метров в доме № 31А по ул. Волгоградская. Размер платы составляет 34 рубля;

— двухкомнатную квартиру № 3 общей площадью 43 метра. в доме № 33 по ул. Сурганова. Размер платы — 42 рубля;

— однокомнатную квартиру № 68 общей площадью 33 метра в доме № 16 по ул. Толбухина. Размер платы — 34 рубля;

— двухкомнатную квартиру № 62 общей площадью 45 метров в доме № 39А по ул. Волгоградская. Размер платы — 50 рублей.

По 7 августа первоочередник может написать заявление на двухкомнатную квартиру № 40 общей площадью 44 метра в доме № 41 по ул. Калиновского. Размер платы составит 40 рублей в месяц.