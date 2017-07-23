Марки, деньги и жуки: самые необычные коллекции миллиардеров

Яхты, особняки, самолеты — «стандартные» статьи расходов для членов списка Forbes. Миллиардеры и мультимиллионеры также инвестируют в науку (как Юрий Мильнер F 31, вложивший 100 млн долларов в телескоп в Чили для поиска внеземных цивилизаций), медицину (как Билл Гейтс и Сергей Брин) и искусство (к примеру, Петр Авен собирает русскую живопись конца XIX — начала XX века и мечтает открыть собственный музей). Нередко бывает и так, что накопленные капиталы бизнесмены тратят на коллекционирование.



Фото: Reuters

101-летний миллиардер Дэвид Рокфеллер (№ 581 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 3,3 млрд долларов), внук легендарного нефтяного магната и первого долларового миллиардера Джона Рокфеллера, умер в марте 2017 года. Он оставил после себя невероятную коллекцию жуков, которую собирал в течение 94 лет — с самого детства.

В интервью журналу Forbes миллиардер признавался, что, куда бы он ни поехал, в его кармане всегда хранилась банка для новых жуков. По словам бизнесмена, у него были жуки со всех континентов, кроме Антарктиды, а венцом коллекции считался редкий жук-скарабей, названный в честь самого Рокфеллера — Diplotaxis rockefelleri.

После смерти Рокфеллера коллекция и 250 000 долларов на ее установку были переданы в Гарвардский музей сравнительной зоологии. Еще при жизни миллиардер присоединился к «Клятве дарения», так что теперь большая часть его наследства (3,3 млрд долларов по оценке Forbes) будет пожертвована на благотворительность.

Больше 170 гитар

В коллекции Джеймса Айрси (№ 814 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 2,5 млрд долларов) — более 170 гитар, в том числе легендарных Джорджа Харрисона, Элвиса Пресли, Принца и Боба Дилана. В 2001 году миллиардер заплатил 970 000 долларов за гитару своего кумира Джерри Гарсия. Кстати, бизнесмен получил звание бакалавра искусств и сам умеет играть на гитаре.

Помимо музыкальных инструментов, в коллекцию бизнесмена входит оригинальная рукопись романа Джона Керуака «На дороге», которую миллиардер купил на аукционе за 2,4 млн долларов.

Коллекция машин

Гэри Магнесс (№ 1468 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 1,4 млрд долларов) — председатель инвестиционной компании Magness Investment Group LLC.

Магнес обучался агробизнесу в колледже, а затем стал управлять ранчо, в частности, там разводят коров Лимузинской породы. Страсть Гэри к животноводству конкурирует только с его любовью к старинным автомобилям. Бизнесмен покупает машины на протяжении многих лет, один из главных экспонатов его коллекции — Shelby Mustang. После того, как количество приобретенных им автомобилей превысило 40 штук, бизнесмен решил открыть автосалон.

Мэгнес также является лидером команды Mango Racing. Гэри и его команда отправляются на гонки несколько раз в год, в основном в Мексике и Лас-Вегасе. Самой известной из этих гонок является Baja 1000.

Винтажные постеры с рекламой автомобильных шин

Миллиардер Брюс Холл (№ 219 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 5,6 млрд долларов) начал собирать винтажные постеры с рекламой автомобильных шин с начала 1980-х. Сейчас в его коллекции более 400 плакатов, самый старый из которых был создан в конце 19 века.

Холл — основатель одного из крупнейших американских ритейлеров автомобильных шин Discount Tire. Компания стоимостью 4,2 млрд долларов насчитывает более 900 магазинов по всей территории США.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Коллекция древнееврейских монет

Коллекция Алана Касдена, основателя компании Casden Properties LLC, насчитывает 1500 древнееврейских монет и оценивается в 40 млн долларов. Одни из самых древних монет в коллекции бизнесмена датированы 1 и 2 веком нашей эры.

Также Касдену принадлежат 3100 роскошных апартаментов в районе Лос-Анджелеса.

По данным Forbes, Касден был миллиардером в 2012 году (№ 1015 в глобальном рейтинге Forbes), тогда его состояние составляло 1,2 млрд долларов. В 2011 году Касден потерял 700 млн долларов из-за разрыва с инвестиционным партнером, компанией Cerberus Partners.

Солидная коллекция марок

Одна из самых ценных коллекций марок в мире принадлежит миллиардеру Билу Гроссу (№ 814 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 2,5 млрд долларов), основателю одного из крупнейших в мире инвестфондов PIMCO и управляющий миллиардными активами компании Janus Capita.

Бизнесмен начал собирать коллекцию по совету матери более 20 лет назад. По словам Гросса, его любимая марка — уникальная Z-Grill, напечатанная в 1869 году — была куплена им за 3 млн долларов. Некоторые марки из своей коллекции миллиардер продает на аукционе, а вырученные деньги жертвует фонду «Врачи без границ» и другим благотворительным организациям.

30 тысяч религиозных предметов

Владелец и основатель торговой сети Hobby Lobby Дэвид Грин (№ 234 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 5,4 млрд долларов) собрал 30 000 религиозных предметов — от древней Торы до рукописи Нового завета II века нашей эры.

Чтобы разместить свою коллекцию, Грин построил в Вашингтоне музей Библии — это была давняя мечта миллиардера и его семьи. Открытие музея запланировано на ноябрь 2017 года.

Грин известен своими религиозными убеждениями: например, магазины Hobby Lobby не работают по воскресеньям, чтобы их сотрудники могли посвятить выходной церкви.



фото: pixabay.com

Раритеты времен Дикого Запада

Брат-близнец миллиардера Дэвида Коха и владелец нефтегазовой компании Oxbow Carbon LLC Уильям Кох (№ 1576 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 1,26 млрд долларов) собирает раритеты времен Дикого Запада.

В коллекцию входят пистолет Джесси Джеймса и флаг генерала Кастера, а самым ценным экспонатом считается 130-летняя фотография легендарного американского преступника Билли Кида, которую Кох купил на аукционе за 2,1 млн долларов. Чтобы разместить коллекцию, миллиардер построил городок в стиле Дикого Запада — Bear Ranch.

Также Кох собирает старинные морские предметы: модели кораблей, античные навигационные инструменты и картины с морскими пейзажами. Часть этой коллекции была представлена в Музее изящных искусств в Бостоне.

Коллекция старинных автомобилей, грузовиков, мотоциклов и скутеров

С. Трюэтт Кэти (№ 224 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 6,2 млрд долларов) — основатель американской сети ресторанов быстрого питания Chick-fil-A, специализирующейся на сэндвичах из курицы. Скончался в сентябре 2014 года в возрасте 93 лет.

Ему принадлежала коллекция старинных автомобилей, грузовиков, мотоциклов и скутеров. Кэти начал собирать автомобили в 1995 году и собрал более 70 экземпляров. В апреле 2014 года коллекция была выставлена на выставке Atlanta Motor Speedway Summit Racing Equipment Atlanta Motorama в Атланте.

В собрании бизнесмена — Lincoln Continental Mark V, American General Hummer Wagon 2000 года, спортакар DMC DeLorean DMC-12 из трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее», грузовик Dodge Lil Red Express Truck, шестиколесный Land Rover Range Rover, созданный специально для Майка Тайсона в 1992 году, Rolls Royce Silver Cloud II 1959 года, который когда-то принадлежал кинозвезде Еве Габор, и Austin-Healey 3000 1965 года. Однако главное украшение коллекции — Бэтмобиль, который появился в фильме Возвращение Бэтмена" 1992 года. Бизнесмен заплатил за него 250 000 долларов.