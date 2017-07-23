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Марки, деньги и жуки: самые необычные коллекции миллиардеров
Яхты, особняки, самолеты — «стандартные» статьи расходов для членов списка Forbes. Миллиардеры и мультимиллионеры также инвестируют в науку (как Юрий Мильнер F 31, вложивший 100 млн долларов в телескоп в Чили для поиска внеземных цивилизаций), медицину (как Билл Гейтс и Сергей Брин) и искусство (к примеру, Петр Авен собирает русскую живопись конца XIX — начала XX века и мечтает открыть собственный музей). Нередко бывает и так, что накопленные капиталы бизнесмены тратят на коллекционирование.
101-летний миллиардер Дэвид Рокфеллер (№ 581 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 3,3 млрд долларов), внук легендарного нефтяного магната и первого долларового миллиардера Джона Рокфеллера, умер в марте 2017 года. Он оставил после себя невероятную коллекцию жуков, которую собирал в течение 94 лет — с самого детства.
В интервью журналу Forbes миллиардер признавался, что, куда бы он ни поехал, в его кармане всегда хранилась банка для новых жуков. По словам бизнесмена, у него были жуки со всех континентов, кроме Антарктиды, а венцом коллекции считался редкий жук-скарабей, названный в честь самого Рокфеллера — Diplotaxis rockefelleri.
После смерти Рокфеллера коллекция и 250 000 долларов на ее установку были переданы в Гарвардский музей сравнительной зоологии. Еще при жизни миллиардер присоединился к «Клятве дарения», так что теперь большая часть его наследства (3,3 млрд долларов по оценке Forbes) будет пожертвована на благотворительность.
Больше 170 гитар
В коллекции Джеймса Айрси (№ 814 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 2,5 млрд долларов) — более 170 гитар, в том числе легендарных Джорджа Харрисона, Элвиса Пресли, Принца и Боба Дилана. В 2001 году миллиардер заплатил 970 000 долларов за гитару своего кумира Джерри Гарсия. Кстати, бизнесмен получил звание бакалавра искусств и сам умеет играть на гитаре.
Помимо музыкальных инструментов, в коллекцию бизнесмена входит оригинальная рукопись романа Джона Керуака «На дороге», которую миллиардер купил на аукционе за 2,4 млн долларов.
Коллекция машин
Гэри Магнесс (№ 1468 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 1,4 млрд долларов) — председатель инвестиционной компании Magness Investment Group LLC.
Магнес обучался агробизнесу в колледже, а затем стал управлять ранчо, в частности, там разводят коров Лимузинской породы. Страсть Гэри к животноводству конкурирует только с его любовью к старинным автомобилям. Бизнесмен покупает машины на протяжении многих лет, один из главных экспонатов его коллекции — Shelby Mustang. После того, как количество приобретенных им автомобилей превысило 40 штук, бизнесмен решил открыть автосалон.
Мэгнес также является лидером команды Mango Racing. Гэри и его команда отправляются на гонки несколько раз в год, в основном в Мексике и Лас-Вегасе. Самой известной из этих гонок является Baja 1000.
Винтажные постеры с рекламой автомобильных шин
Миллиардер Брюс Холл (№ 219 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 5,6 млрд долларов) начал собирать винтажные постеры с рекламой автомобильных шин с начала 1980-х. Сейчас в его коллекции более 400 плакатов, самый старый из которых был создан в конце 19 века.
Холл — основатель одного из крупнейших американских ритейлеров автомобильных шин Discount Tire. Компания стоимостью 4,2 млрд долларов насчитывает более 900 магазинов по всей территории США.
Коллекция древнееврейских монет
Коллекция Алана Касдена, основателя компании Casden Properties LLC, насчитывает 1500 древнееврейских монет и оценивается в 40 млн долларов. Одни из самых древних монет в коллекции бизнесмена датированы 1 и 2 веком нашей эры.
Также Касдену принадлежат 3100 роскошных апартаментов в районе Лос-Анджелеса.
По данным Forbes, Касден был миллиардером в 2012 году (№ 1015 в глобальном рейтинге Forbes), тогда его состояние составляло 1,2 млрд долларов. В 2011 году Касден потерял 700 млн долларов из-за разрыва с инвестиционным партнером, компанией Cerberus Partners.
Солидная коллекция марок
Одна из самых ценных коллекций марок в мире принадлежит миллиардеру Билу Гроссу (№ 814 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 2,5 млрд долларов), основателю одного из крупнейших в мире инвестфондов PIMCO и управляющий миллиардными активами компании Janus Capita.
Бизнесмен начал собирать коллекцию по совету матери более 20 лет назад. По словам Гросса, его любимая марка — уникальная Z-Grill, напечатанная в 1869 году — была куплена им за 3 млн долларов. Некоторые марки из своей коллекции миллиардер продает на аукционе, а вырученные деньги жертвует фонду «Врачи без границ» и другим благотворительным организациям.
30 тысяч религиозных предметов
Владелец и основатель торговой сети Hobby Lobby Дэвид Грин (№ 234 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 5,4 млрд долларов) собрал 30 000 религиозных предметов — от древней Торы до рукописи Нового завета II века нашей эры.
Чтобы разместить свою коллекцию, Грин построил в Вашингтоне музей Библии — это была давняя мечта миллиардера и его семьи. Открытие музея запланировано на ноябрь 2017 года.
Грин известен своими религиозными убеждениями: например, магазины Hobby Lobby не работают по воскресеньям, чтобы их сотрудники могли посвятить выходной церкви.
Раритеты времен Дикого Запада
Брат-близнец миллиардера Дэвида Коха и владелец нефтегазовой компании Oxbow Carbon LLC Уильям Кох (№ 1576 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 1,26 млрд долларов) собирает раритеты времен Дикого Запада.
В коллекцию входят пистолет Джесси Джеймса и флаг генерала Кастера, а самым ценным экспонатом считается 130-летняя фотография легендарного американского преступника Билли Кида, которую Кох купил на аукционе за 2,1 млн долларов. Чтобы разместить коллекцию, миллиардер построил городок в стиле Дикого Запада — Bear Ranch.
Также Кох собирает старинные морские предметы: модели кораблей, античные навигационные инструменты и картины с морскими пейзажами. Часть этой коллекции была представлена в Музее изящных искусств в Бостоне.
Коллекция старинных автомобилей, грузовиков, мотоциклов и скутеров
С. Трюэтт Кэти (№ 224 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 6,2 млрд долларов) — основатель американской сети ресторанов быстрого питания Chick-fil-A, специализирующейся на сэндвичах из курицы. Скончался в сентябре 2014 года в возрасте 93 лет.
Ему принадлежала коллекция старинных автомобилей, грузовиков, мотоциклов и скутеров. Кэти начал собирать автомобили в 1995 году и собрал более 70 экземпляров. В апреле 2014 года коллекция была выставлена на выставке Atlanta Motor Speedway Summit Racing Equipment Atlanta Motorama в Атланте.
В собрании бизнесмена — Lincoln Continental Mark V, American General Hummer Wagon 2000 года, спортакар DMC DeLorean DMC-12 из трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее», грузовик Dodge Lil Red Express Truck, шестиколесный Land Rover Range Rover, созданный специально для Майка Тайсона в 1992 году, Rolls Royce Silver Cloud II 1959 года, который когда-то принадлежал кинозвезде Еве Габор, и Austin-Healey 3000 1965 года. Однако главное украшение коллекции — Бэтмобиль, который появился в фильме Возвращение Бэтмена" 1992 года. Бизнесмен заплатил за него 250 000 долларов.
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Почему Дэвид Рокфеллер всегда носил в кармане банку, кто из миллиардеров собирает гитары, а в чьей коллекции есть даже Бэтмобиль?
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