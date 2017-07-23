Авария произошла ночью 23 июля около деревни Радевцы Молодечненского района. «Жигули» врезались в дерево, в аварии погибла пассажирка.



Фото: МЧС

36-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Работники МЧС с помощью специального инструмента деблокировали из авто водителя. Пострадавший с травмами различной степени тяжести бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Молодечненская ЦРБ». Его 37-летняя пассажирка, жительница деревни Мозоли, погибла на месте ДТП.

Расследование причины и обстоятельств ДТП проводит ОГАИ Молодечненского района. Пока известно, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК.