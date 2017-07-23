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Белорусские спортсмены завоевали 6 медалей на Европейском кубке по дзюдо в Минске

24.07.2017 11:56 — Разное | Tut.by  
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Белорусские спортсмены завоевали 6 медалей на Европейском кубке по дзюдо в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй день соревнований на высшую ступень пьедестала поднялся белорусский спортсмен Егор Воропаев (весовая категория — 90 кг), победив в финальном поединке атлета из Израиля Ли Кохмана.


Егор Воропаев. Фото: Министерство спорта и туризма

Также золотую награду соревнований завоевал белорус Владислав Терпицкий (свыше 100 кг), он оказался сильнее дзюдоиста из Азербайджана Ушанги Кокаури.


Владислав Терпицкий. Фото: Министерство спорта и туризма

Лидер мирового рейтинга белоруска Марина Слуцкая (свыше 78 кг) уступила в финале чистым броском боснийке Ларисе Керик и завоевала серебряную награду турнира.


Марина Слуцкая. Фото: Министерство спорта и туризма

Ранее золото завоевала Дарья Скрыпник (52 кг). На третью ступень пьедестала взошли Даниэла Казаной (63 кг) и Дмитрий Миньков (66 кг).

В командном зачете белорусские дзюдоисты заняли первое место.

В турнире приняли участие около 400 спортсменов из 52 стран. Соревнования в Минске являются проверкой сил перед главным стартом сезона — чемпионатом мира, который пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.

Организаторами соревнований являются Министерство спорта и туризма, Минский горисполком, НОК и Белорусская федерация дзюдо.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские спортсмены завоевали 6 медалей на Европейском кубке по дзюдо в Минске.

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