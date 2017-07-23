Белорусские интересы в Украине: зачем Лукашенко обнимался с Порошенко?

Официальный визит белорусского президента в Киев 20-21 июля стал второй встречей на уровне глав государств Беларуси и Украины с начала года. Парадоксально, но факт: с руководителями, пришедшими к власти после Майдана, Александр Лукашенко контактирует значительно чаще, чем с бывшим президентом Виктором Януковичем. Подобная интенсивность общения между лидерами имеет ряд измерений от личных связей до интересов экономики и международной безопасности.



© REUTERS Valentyn Ogirenko Итоги визита Лукашенко в Киев: политстриптиз, обморок и договоренности

"Зачем ваш Лукашенко обнимается с Порошенко"?

Этот вопрос в беседах часто задают российские обыватели, которые искренне возмущены данным фактом, так как абсолютно не в курсе, как украинско-белорусской специфики, так и реальной ситуации в украинской политике. Ведь нынешний президент Украины предстает в СМИ как "убийца детей Донбасса" и любой, кто "обнимается" с ним, автоматически попадает в зону критики. Между тем, современный политический мейнстрим наших южных соседей практически не оставляет возможности для конструктива, и мы можем рассуждать лишь об отличиях в поле узкой рамки национализма, где Порошенко выглядит как один из наиболее вменяемых политиков в сравнении, например, с такими персонажами как Ляшко, Парубий или Тягнибок.

В общем, для Беларуси, имеющей с Украиной государственную границу протяженностью более 1000 километров, действующий украинский президент представляется наиболее адекватным партнером. Во-первых, именно Порошенко, а не кто-либо иной, сейчас руководит в Киеве, а во-вторых, президент Украины это не только политик, но еще и прагматичный бизнесмен, который, в отличие от многих представителей современного киевского бомонда, не болеет революционным зудом.

А ведь одной из основных политических задач Беларуси на украинском направлении является блокирование "транзита Майдана", то есть недопущение переноса настроений политического радикализма из Киева в Минск с созданием на территории соседней страны центров поддержки белорусских экстремистов.

Очевидно, что Минск с данной задачей пока успешно справляется, в том числе за счет удачно выстроенной коммуникации с украинским официозом. При этом, необходимо отметить, что стабилизация белорусско-украинских контактов после государственного переворота в Киеве была далеко не самым простым делом, так как многие украинские деятели, а также отечественные радикалы пытались разыгрывать карту "белорусской угрозы для Украины", представить нашу страну в качестве соисполнителя "российской агрессии".



© Sputnik / Виктор Толочко В НАТО число участников "Запад-2017" преувеличивают от страха

Подобные настроения, увы, и поныне весьма широко представлены в информационном пространстве Украины. Например, в канун переговоров Лукашенко и Порошенко министр обороны Украины Степан Полторак в очередной раз высказал опасения насчет учений " Запад-2017 ", а мысль министра развил известный политолог Тарас Березовец, который и вовсе заявил, что "Лукашенко прибыл искать поддержку Украины на случай отказа Москвы вывести войска с территории Беларуси".

Однако в наши дни, в отличие от 2014-го года, украинцы все же больше играют на публику, нежели реально верят в возможность "атаки с севера". Подобные откровенно странные комментарии со стороны далеко не самых глупых людей указывают на то, что украинская сторона сознательно наводит тень на плетень и, по всей вероятности, пытается поднять свои акции в глазах западных партнеров. То есть, по легенде, "Щит Европы", в качестве которого киевские власти пытаются представить свое государство, вновь защищает "цивилизованный мир" от "гибридной российской агрессии", которая в этот раз маскируется под учения "Запад —2017".

"А Васька слушает, да ест"

Но это уже, как говорится, проблемы украинской стороны, которые не сильно волнуют официальный Минск, так как понятно, что учения все равно состоятся, войска РФ вернутся на свои базы и никто не посягнет на безопасность украинских границ вне зависимости от рассуждений политолога Березовца и министра Полторака. В данном случае белорусская позиция напоминает известное "а Васька слушает, да ест", что выглядит в большей степени конструктивно (в том числе в контексте интересов самой Украины) нежели втягивание в эмоциональные споры с киевскими политиками.



© Sputnik Стрингер Упавший в обморок при Лукашенко глава погранслужбы Украины в реанимации

В этой связи логично прислушаться к мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры международных экономических отношений Харьковского Национального Университета им. В.Н. Каразина Валерия Резникова, который считает, что "Беларусь проводит прагматичную политику и в условиях кризиса украинской экономики проекты белорусско-украинского сотрудничества действительно впечатляют". Украинский эксперт отмечает, что "что резко упавший в 2016 году товарооборот между двумя странами до 3475,42 миллиона долларов США, за 2017 год вырос на 400 миллионов долларов, что указывает на оздоровление экономических отношений". Кроме того, по мнению ученого, "на фоне усугубляющегося кризиса между Россией и Украиной, Беларусь выступает транзитным государством для товаров, необходимых как для российского, так и для украинского рынка".

С украинским специалистом согласен также первый заместитель председателя белорусской Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, который, однако, помимо интересов национальной безопасности и экономики, предлагает обратить внимание на политическую подоплеку визита. Политик отметил, что "Минские договоренности буксуют, однако альтернативы им нет, и в этой связи очень важно, что белорусский президент провел встречу с украинским коллегой в преддверии очередных переговоров в нормандском формате. Также значимым шагом выглядит предоставление белорусской гуманитарной помощи пострадавшим регионам Донбасса по обе стороны конфликта, которая будет поставляться через территорию Украины. Таким образом, Беларусь еще раз подчеркивает свою приверженность нейтралитету в украинском противостоянии и конструктивную роль в мирном урегулировании конфликта".

"Танки грязи не боятся"

В сухом остатке получается, что интересы Беларуси в Украине это безопасность, экономическое сотрудничество и миротворческая дипломатическая миссия в контексте нового позиционирования белорусского государства на международной арене. Понятно, что украинское направление сейчас одно из самых сложных в силу непростой военно-политической обстановки в этой стране и разных ценностей, исповедуемых на настоящем этапе белорусским и украинским руководством. Работа в современной Украине не будет легкой прогулкой для белорусских представителей, которым на пути могут встретиться самые дивные персонажи от чубатых националистов, жаждущих крови "путинских прихвостней", до голых девушек из организации Femen.

Однако добрая улыбка на лице белорусского президента, которая была запечатлена фотографами в тот момент, когда перед ним с криком "Жыве Беларусь!" дефилировала чернокожая украинская "сэкстремитска" указывает на то, что "танки грязи не боятся", а значит, из Украины белорусы просто так не уйдут. Конечно, нам неизвестно, что так умилило Лукашенко: сам способ протеста, встреча с дочерью африканского континента в центре Киева или же небольшие размеры "сексуального экстремизма", однако данная выходка вообще никак не сказалась на результатах переговоров. Президент был предельно точен, отметив, что в прошлом году в Украине на совместных предприятиях собрано более 2,5 тыс. белорусских тракторов, порядка 180 комбайнов, около 500 лифтов и другое оборудование, однако достигнутые результаты гораздо ниже тех, на которые нужно ориентироваться".

Перспективная цель, по мнению Лукашенко, это возвращение к товарообороту в 8 миллиардов долларов и, полагаю, что это правильная постановка вопроса. Рано или поздно закончится кризисная фаза, будет закопан топор войны и исчезнет потребность в крикунах-националистах, а совместные проекты и белорусское присутствие в Украине останутся. А значит останутся предпосылки для возрождения идеи славянского единства, не зря еще одним заявлением Лукашенко в Киеве было замечание о том, что "белорусы, русские и украинцы являются ядром цивилизации в этой части Европы". Очевидно, что идея славянского братства по-прежнему близка белорусскому лидеру и это также нужно учитывать при исследовании основ белорусской политики в Украине.