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Временный поверенный США и москвичи: кому понравился "Наш Грюнвальд"

24.07.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Фестиваль "Наш Грюнвальд" привлек в этом году внимание не только белорусов, но и гостей страны. "Дудутки" посетил и временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли.

Временный поверенный США и москвичи: кому понравился "Наш Грюнвальд"
© Sputnik / Александр Шурмелев
Конный рыцарский турнир и "Битва Дворов" прошли в Дудутках

"Вместе с женой и сыновьями провел прекрасный день в Дудутках на фестивале "Наш Грунвальд". Множество костюмов и реконструкций того времени, а также музыка, ремесла и еда. Мы отлично провели время в парке и увидели кусочек истории", — написал на своей странице в Facebook Райли.

На фестивале присутствовали и гости из России, кто-то приезжает сюда уже не в первый раз и может сравнить с предыдущим опытом проведения "Грюнвальда".

Временный поверенный США и москвичи: кому понравился "Наш Грюнвальд"

"Изюминка второго дня фестиваля Наш Грюнвальд, безусловно, конные турниры! Молниеносная атака и фееричная победа! Конница — украшение и главная боевая сила средневековой армии, и, в общем-то, понятно почему", — высказался в Facebook московский гость Михаил Калинин.

Кроме самой реконструкции гостей впечатлили и другие активности — например, фаершоу.

"Вчера из ностальгических настроений посетил Дудутки. Причем тут ностальгия и Дудутки? А вот в выходные там проходит фэст "Наш Грюнвальд". Причем тут ностальгия и Грюнвальд, я же не участвовал? А вот вечером там был концертик, на котором помимо всего прочего были замечены Кукрыниксы. Между выступлениями жгли и отжигали ребята из фаершоу", — написал в соцсетях еще один гость фестиваля.

В эти выходные Дудутки в очередной раз стали ареной для сражений средневековых рыцарей. По словам организатора и создателя фестиваля Александра Рака, все схватки прошли с соблюдением церемониала рыцарских турниров XIV века средневековой Европы.

 
Теги: Минск
 
 
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Посетители фестиваля в Дудутках продолжают обсуждать в соцсетях прошедшие под знаком исторической реконструкции выходные.

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