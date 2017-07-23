Ситуация на Храмовой горе: США решили подключиться к решению вопроса

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Спецпредставитель президента США по международным переговорам Джейсон Гринблатт прибудет в понедельник в Израиль для участия в процессе урегулирования кризиса по поводу Храмовой горы в Иерусалиме, сообщают израильские СМИ.

Беспорядки в Иерусалиме начались после ужесточения мер безопасности на Храмовой горе из-за нападения на полицейских несколько дней назад . Установку Израилем металлоискателей расценивают палестинцы как посягательство на святыню. Израиль заявляет, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских, и обещает, что нововведения не изменят статус-кво Храмовой горы.



© REUTERS Ronen Zvulun Храмовую гору открыли в Иерусалиме для туристов

Израильские СМИ сообщили, что визит спецпредставителя Трампа будет первой попыткой администрации США напрямую подключиться к решению этого вопроса.

Сотни пострадавших

Как сообщили СМИ со ссылкой на Красный Полумесяц, более 120 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками, которые продолжились в минувшее воскресенье в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Всего за десять дней начавшегося кризиса пострадали около 900 палестинцев.

Столкновения, как сообщили представители Красного Полумесяца, проходили на арабских окраинах Иерусалима, у стен Старого города, где мусульмане проводят более недели уличные намазы, отказываясь подниматься к мечетям через рамки металлоискателей.

Жители Палестины выступают против израильских металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, почитаемую как третья по значимости святыня ислама.

Наиболее кровавой была пятница, когда вооруженный ножом палестинец проник в одно из еврейских поселений на Западном берегу и убил трех израильтян. Террорист в соцсетях сделал запись о том, что убил людей из-за ситуации на Храмовой горе.

Готовится заседание ЛАГ

Ситуация с Храмовой горой, отметили эксперты, дошла до того, что принято решение провести внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ). Планируется, что оно пройдет 27 июля.

Главы МИД планируют рассмотреть вопрос об эскалации напряженности в Иерусалиме и, в частности, рядом с третьей по значимости святыней ислама — мечетью Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в центре города. Отмечается, что министры попытаются выработать общую позицию.

Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что Израиль, применяя насилие против палестинцев в Иерусалиме, "играет с огнем и стремится поджечь фитиль серьезного конфликта с арабскими странами и всем исламским миром".