Под Житковичами в выходные произошли две серьезные аварии: один человек погиб, трое пострадали

ДТП случились 22 и 23 июля в Житковичском районе на трассе М-10 Гомель-Кобрин, сообщили в ГАИ Гомельской области.





В субботу 22 июля около 21.00 19-летний водитель Renault ехал со стороны деревни Песчанка. При выезде на главную дорогу водитель не пропустил VW Golf и врезался в него.

55-летний водитель VW от полученных травм скончался на месте, водителя Renault с травмами различной степени тяжести доставили хирургическое отделение районной больницы.





23 июля около 04.30 25-летний водитель BMW на дороге М-10 при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Ford.





В аварии пострадали водитель BMW и 42-летний пассажир Ford — мужчин с различными травмами госпитализировали.



