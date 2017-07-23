Создателя Pokemon GO освистали на праздновании годовщины игры

В выходные в Чикаго должно было пройти празднование годовщины популярной игры Pokemon GO , однако из-за технического сбоя в самый ответственный момент приложение не запустилось и 20 тысяч поклонников, собравшихся отметить юбилей, не смогли сыграть в игру.

Главный менеджер компании Niantic Джон Ханке, которая разработала Pokemon GO, вышел на сцену, чтобы успокоить толпу и принести извинения, однако его освистали. Кто-то из толпы даже кинул бутылку в менеджера Niantic, но не попал.

Сбои, приведшие к сбою Pokemon GO, произошли из-за перегруженности мобильных сетей и ряда ошибок по вине организаторов. За срыв празднования годовщины Pokemon GO организаторы пообещали вернуть участникам деньги за билет (сумма равнялась 20 долларам, хотя спекулянты продавали билеты и по 400 долларов). Также фанатам было предложено по 100 виртуальных долларов для игры в приложение.

Игра Pokemon GO для смартфонов с системой GPS была разработана в июле прошлого года. Ее загрузили более 750 миллионов раз. Суть игры заключалась в том, чтобы участники ловили покемонов, которые якобы появляются в реальных местах.