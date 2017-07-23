Учения Запад-2017: дата и место проведения, интересные цифры и факты

Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" могут стать одними из наиболее масштабных подобных мероприятий в регионе, но не является ответом на усиление военной составляющей НАТО и будет носить исключительного оборонительный характер, заявляют военные эксперты.



© Sputnik / Виктор Толочко Российские военные начали прибывать в Беларусь на учения "Запад-2017"

Планируется, что в учениях "Запад 2017", которые пройдут в Беларуси на шести полигонах, примут участие не более 13 тысяч военнослужащих, из которых десять тысяч — белорусских. Даты проведения учений, как ожидается, 14 — 20 сентября.

Что такое "Запад-2017"?

Это плановые учения и проводятся они по решению президентов раз в два года — поочередно на полигонах каждой из двух стран. Замысел учений уже доложен главам государств.

Задолго до предстоящих учений страны Запада начали делать заявления о том, что предстоящие учения угрожают безопасности в регионе. На что как Минск, что так и Москва заявили, что готовы пригласить на учения наблюдателей, что военных атташе, в том числе и экспертов НАТО. Белорусская сторона также обязалась не менее чем за 42 дня предоставить ОБСЕ информацию о начале учений.

Учения "Запад-2017": троянский конь или буффонада?

© Sputnik / Виктор Толочко В НАТО число участников "Запад-2017" преувеличивают от страха

Представители западных стран, которые входят в НАТО, а также ряд представители белорусской оппозиции неоднократные высказывали мнение о том, что после учений Россия оставить свой военный контингент в Беларуси. Одно из самых ярких высказываний по поводу учений, которое процитировали СМИ, принадлежит командующему сухопутными войсками Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенанту Бену Ходжесу. Генерал заявил, что учения "Запад-2017" могут стать "троянским конем".

По его мнению, РФ может использовать эти маневры как повод для того, чтобы оставить свои вооружения на территории Беларуси.

"Люди переживают, что это троянский конь", — сказал генерал.

Он полагает, что руководство Минобороны России передислоцирует своих военных после учений в Беларуси "в другом направлении".

Москва не медлила с ответом на месседж о "троянском коне" генерала Ходжеса и в МИД РФ назвали это "искусственной буффонадой", опровергнув информацию о том, что Россия собирается отставить в РБ после учений свой военный контингент.

"Искусственная буффонада вокруг "Запад-2017" направлена на оправдание резкой активизации блока НАТО по периметру российской территории", так прокомментировал российским СМИ статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Чувство страха перед учениями

Не менее эмоционально о предстоящих белорусско-российских учениях заявлял и польский посол в США. По его мнению, страны Восточной Европы пребывают в атмосфере "страха и неопределенности" в связи с предстоящими военными учениями России и Беларуси. Он считает, что в первую очередь опасаться должна Украина. Дипломат считает, что учения недостаточно прозрачны и информации о них недостаточно. Ряд представителей стран Атлантического блока также заявили, что в учениях на самом деле примет гораздо большее количество военного контингента и техники, что заявили Россия и Беларусь.

Вместе с тем, риторика Риги по поводу предстоящих учений несколько изменилась после визита в Минск министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, который провел переговоры с главой МИД РБ Владимиром Макеем. Выйдя к прессе в Минске, он заявил, что Маккей дал исчерпывающие пояснению по поводу "Запад-2017" и у Латвии нет вопросов.

В свою очередь в оборонных ведомствах двух стран неоднократно заявляли о том, что западным партнерам нет оснований для беспокойства, что учения "Запад-2017" прозрачны и носят исключительно оборонительный, не наступательный характер. Белорусские и российские военные также отметили, что на предстоящие учения будут приглашены западные наблюдатели. По их мнению, у представителей НАТО нет оснований упрекать РФ и РБ в нетранспарентности при подготовке и проведении учений "Запад-2017".

Цифры учений "Запад-2017"

Планируется, что в учениях примут участие до 12700 военнослужащих: на территории Беларуси — около 10200 военнослужащих, в том числе около 7200 — от Вооруженных сил Беларуси и около 3000 — от Вооруженных сил Российской Федерации.

Учения пройдут на полигонах Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, полигонах ВВС и войск ПВО Ружанский и Домановский, а также на одном участке местности на территории республики вблизи населенного пункта Дретунь.

От России будет почти 280 единиц техники, а также не менее 25 летательных аппаратов. По предварительным данным, для перевозки войск по территории Беларуси понадобиться более 4 тысяч вагонов.