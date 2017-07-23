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Средняя зарплата в Гомельской области растет четвертый месяц подряд. Кто уже получает 1000 рублей?

24.07.2017 12:31 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата в Гомельской области в июне составила 730,5 рубля, сообщает Белстат. Это на 18,4 рубля больше, чем в мае.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Средняя зарплата рабочих и служащих в июне в Гомельской области составила 730,2 рубля. Для сравнения: в мае их средний заработок был 711,9 рубля.

В Гомеле в июне в среднем зарабатывали 789,1 рубля. Больше всего в области получали жители Речицкого района — 848,4 рубля, а меньше всего — в Кормянском (524,6
рубля).

Больше «заветных» 1000 рублей в июне в области получали в горнодобывающей промышленности (1 783,8 рубля), на производстве кокса и продуктов нефтепереработки (1 312,3 рубля), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (1 025 рубля), в финансовой и страховой деятельности (1 147 рубля), а также специалисты, занятые в сфере информации и связи (1 621,4 рубля) и профессиональной, научной и технической деятельностью (1 035,6 рубля).

 
Теги: Гомель
 
 
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Средняя зарплата в Гомельской области в июне составила 730,5 рубля, сообщает Белстат. Это на 18,4 рубля больше, чем в мае.

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