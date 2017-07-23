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В Гродненской ГАИ назначен новый руководитель
Спустя пять месяцев должность начальника областной автоинспекции перестала быть вакантной. Приказом начальника УВД Гродненского облисполкома на должность начальника УГАИ УВД Гродненского облисполкома назначен полковник милиции Владимир Назарко, сообщает
Владимиру Назарко 47 лет, родился в Гродно, окончил Белорусский негосударственный институт правоведения. В Гродненской Госавтоинспекции работает с 1990 года, куда пришел на первую свою милицейскую должность инспектора ДПС отдельной роты дорожно-патрульной службы. Позже служил на разных должностях в ГАИ. С ноября 2015 года возглавлял Госавтоинспекцию УВД Витебского облисполкома.
Награжден медалью «За безупречную службу» III-й степени.
Напомним, предыдущий начальник Гродненской Госавтоинспекции Анатолий Кевра уволился по собственному желанию в связи с выслугой лет и выходом на пенсию. Место руководителя областной ГАИ пустовало с марта 2017 года. Обязанности начальника временно исполнял подполковник милиции Александр Войтешко.
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Приказом начальника УВД Гродненского облисполкома на должность начальника УГАИ УВД Гродненского облисполкома назначен полковник милиции Владимир Назарко.
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