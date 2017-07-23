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В Гродненской ГАИ назначен новый руководитель

24.07.2017 12:19 — Разное | Tut.by  
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Спустя пять месяцев должность начальника областной автоинспекции перестала быть вакантной. Приказом начальника УВД Гродненского облисполкома на должность начальника УГАИ УВД Гродненского облисполкома назначен полковник милиции Владимир Назарко, сообщает пресс-служба Гродненской Госавтоинспекции.


Фото: gaigrodno.by

Владимиру Назарко 47 лет, родился в Гродно, окончил Белорусский негосударственный институт правоведения. В Гродненской Госавтоинспекции работает с 1990 года, куда пришел на первую свою милицейскую должность инспектора ДПС отдельной роты дорожно-патрульной службы. Позже служил на разных должностях в ГАИ. С ноября 2015 года возглавлял Госавтоинспекцию УВД Витебского облисполкома.

Награжден медалью «За безупречную службу» III-й степени.

Напомним, предыдущий начальник Гродненской Госавтоинспекции Анатолий Кевра уволился по собственному желанию в связи с выслугой лет и выходом на пенсию. Место руководителя областной ГАИ пустовало с марта 2017 года. Обязанности начальника временно исполнял подполковник милиции Александр Войтешко.

 
Теги: Гродно
 
 
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Приказом начальника УВД Гродненского облисполкома на должность начальника УГАИ УВД Гродненского облисполкома назначен полковник милиции Владимир Назарко.

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