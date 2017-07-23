Ученые открыли новый вид рыб, которые весят больше тонны

После многолетних поисков исследователи обнаружили новый вид гигантских обитателей океана — рыбу-капюшон. Научная работа об этом опубликована в журнале Zoological Journal , кратко об этом рассказывает The Conversation .



Изображение: Michelle Freeborn, Wellington Museum Te Papa Tongarewa / theconversation.com

Австралийская исследовательница Марианна Ньегоард (Marianne Nyegaard) в 2013 году проанализировала образцы ДНК более 150 особей семейства луны-рыбы . Выяснилось, что они принадлежали четырем разным видам, один из которых был для науки абсолютно неизвестным.

Новый вид назвали рыбой-капюшоном, или Mola tecta. Правда, никто не знал, как эта рыба выглядит и где ее можно найти. В 2014 году ученым сообщили, что на пляж в Новой Зеландии выбросило четыре похожих рыбы, и исследовательница отправилась за ними.



Фото: Marianne Nyegaard / nationalgeographic.com



Фото: Marianne Nyegaard / nationalgeographic.com

Международный коллектив ученых проанализировал найденных особей и подтвердил, что это действительно новый вид. Рыба-капюшон имеет более узкое и гладкое тело по сравнению с другими лунами-рыбами, к тому же у нее нет специфических шишек и выпусклостей.

С момента открытия рыбу нового вида уже замечали в Новой Зеландии, у берегов Тасмании, Южной Австралии, Южной Африки и Чили. Скорее всего, рыба-капюшон обитает в холодных водах Южного полушария.



Рыба-капюшон у берегов Чили. Фото: César Villarroel, ExploraSub / theconversation.com

Луны-рыбы — самые большие костные рыбы в океане. Их длина может достигать трех метров, а масса — двух тонн. Новых видов лун-рыб ученые не находили на протяжении последних 130 лет.

Гигантские размеры помогают этим рыбам поддерживать температуру тела, когда те погружатются на глубины для поиска пищи. Также размер увеличивает плавучесть и помогает быстро вернуться на поверхность, чтобы согреться.