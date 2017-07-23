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БелАЭС будет введена в эксплуатацию летом 2020 года

24.07.2017 12:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Первый энергоблок БелАЭС в Островце планируется ввести в эксплуатацию в 2019-м году, второй в 2020-м, такие планы подтвердил гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко 24 июля во Дворце Независимости в Минске.

Руководитель корпорации подчеркнул, что "Росатом" действует исходя из договорённостей лидеров двух государств.

В свою очередь, президент Беларуси отметил, что  уделяет очень серьезное внимание строительству БелАЭС и детально посвящен в планы строительства атомной станции и ход этого строительства.

БелАЭС будет введена в эксплуатацию летом 2020 года
© Sputnik Екатерина Штукина
Лукашенко и Путин регулярно обсуждают строительство БелАЭС

"Постоянно встречаясь с моим коллегой — президентом России, на каждой встрече мы обсуждаем строительство атомной станции и внимательно контролируем не только ход строительства этой станции, но и ценовые параметры", — сказал Лукашенко.

По словам главы белорусского государства, президента России очень интересует вопрос возведения и запуска в эксплуатацию БелАЭС. Владимир Путин как-то отметил, что на примере атомной станции, белорусская и российская стороны, наконец, почувствуют реальную цену таких проектов.

"Сегодняшняя встреча очень важна, чтобы еще раз обсудить вопросы строительства атомной станции", — подчеркнул президент Беларуси.

Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко на встрече с руководством корпорации "Росатом" слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время встречи с гендиректором корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что детально посвящен в планы и ход...

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