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Будет ли еще лето? Синоптики ждут теплый август
24.07.2017 12:54 — Разное | Ежедневник
фото: Smart-lab.ru
Таким прохладным, как в этом году, последний раз июль в Беларуси был в 1998-м. Даст ли шанс лету август?
Теплая погода ожидается в начале августа в Беларуси. Об этом сообщила представитель Гидромета Елена Комаровская, передает
По ее словам, температура воздуха в июне была близка к климатической норме. Но в первые две декады июля она была на 1-1,5 градуса ниже нормы. В последний раз так прохладно в июле в Беларуси было в 1998 году.
Елена Комаровская рассказала и о погоде на текущую неделю: "Эта неделя будет достаточно теплой, пройдут дожди. Менее комфортной будет погода в предстоящие выходные - ожидаются дожди и понижение температуры".
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Таким прохладным, как в этом году, последний раз июль в Беларуси был в 1998-м. Даст ли шанс лету август?
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