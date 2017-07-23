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Будет ли еще лето? Синоптики ждут теплый август

24.07.2017 12:54 — Разное | Ежедневник  
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Будет ли еще лето? Синоптики ждут теплый август

фото: Smart-lab.ru

Таким прохладным, как в этом году, последний раз июль в Беларуси был в 1998-м. Даст ли шанс лету август?

Теплая погода ожидается в начале августа в Беларуси. Об этом сообщила представитель Гидромета Елена Комаровская, передает БЕЛТА. "Синоптики ждут теплой погоды в начале августа. Август бывает самым теплым месяцем лета. Не исключена возможность, что в нынешнем году тоже так получится", - сказала Комаровская.

По ее словам, температура воздуха в июне была близка к климатической норме. Но в первые две декады июля она была на 1-1,5 градуса ниже нормы. В последний раз так прохладно в июле в Беларуси было в 1998 году.

Елена Комаровская рассказала и о погоде на текущую неделю: "Эта неделя будет достаточно теплой, пройдут дожди. Менее комфортной будет погода в предстоящие выходные - ожидаются дожди и понижение температуры".

 
 
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Таким прохладным, как в этом году, последний раз июль в Беларуси был в 1998-м. Даст ли шанс лету август?

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