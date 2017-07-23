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БАТЭ отправился на матч квалификации Лиги чемпионов в Прагу без нескольких ключевых игроков
Футболисты БАТЭ отправились на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 c пражской «Славией», сообщает официальный
Клубный автобус забрал бóльшую часть «желто-синих» у столичной станции метро «Восток» — и в 8.45 взял курс на Национальный аэропорт «Минск» с промежуточной остановкой в Уручье.
Принадлежащий компании «Белавиа» самолет CRJ-200 взмыл в воздух в 11.10.
Матч в Праге на стадионе «Эден» состоится 25 июля и начнется в 20.00 по минскому времени. В поединке может принять участие 21 футболист.
В Праге не сыграют несколько ключевых футболистов.
Вне списка оказался защитник Максим Жавнерчик, который довольно
После ответного поединка в Ереване наставник борисовчан Александр Ермакович так прокомментировал отсутствие Жавнерчика в составе: «В БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков».
Не сыграют в столице Чехии защитник Неманья Милунович и полузащитник Алексей Риос, которые получили травмы в
По-прежнему не может помочь БАТЭ капитан команды Виталий Родионов. Он хотя и поднялся на борт улетевшего в Прагу самолета, все еще отбывает 4-матчевую дисквалификацию по следам прошлогоднего матча квалификации Лиги Европы против «Астаны».
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Футболисты БАТЭ отправились на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 c пражской "Славией".
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