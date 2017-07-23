ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ отправился на матч квалификации Лиги чемпионов в Прагу без нескольких ключевых игроков

24.07.2017 12:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Футболисты БАТЭ отправились на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 c пражской «Славией», сообщает официальный сайт борисовского клуба.


Фото: fcbate.by

Клубный автобус забрал бóльшую часть «желто-синих» у столичной станции метро «Восток» — и в 8.45 взял курс на Национальный аэропорт «Минск» с промежуточной остановкой в Уручье.

Принадлежащий компании «Белавиа» самолет CRJ-200 взмыл в воздух в 11.10.

Матч в Праге на стадионе «Эден» состоится 25 июля и начнется в 20.00 по минскому времени. В поединке может принять участие 21 футболист.

вратари — Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники — Юрица Бклят, Максим Володько, Виталий Гайдучик, Денис Поляков, Артур Пикк, Евгений Яблонский;

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич;

нападающие — Михаил Гордейчук, Анес Рушевич, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.

В Праге не сыграют несколько ключевых футболистов.

Вне списка оказался защитник Максим Жавнерчик, который довольно резко прокомментировал домашнюю игру борисовчан против армянского «Алашкерта», где БАТЭ не сумел добиться победы.

Жавнерчик: Ссылаться на комаров не хочется. Если не пройдем «Алашкерт», надо разгонять многих

После ответного поединка в Ереване наставник борисовчан Александр Ермакович так прокомментировал отсутствие Жавнерчика в составе: «В БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков».

Не сыграют в столице Чехии защитник Неманья Милунович и полузащитник Алексей Риос, которые получили травмы в ответной игре с «Алашкертом» в Ереване.

По-прежнему не может помочь БАТЭ капитан команды Виталий Родионов. Он хотя и поднялся на борт улетевшего в Прагу самолета, все еще отбывает 4-матчевую дисквалификацию по следам прошлогоднего матча квалификации Лиги Европы против «Астаны».

Фото: fcbate.by






 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты БАТЭ отправились на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 c пражской "Славией".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые открыли новый вид рыб, которые весят больше тонны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика