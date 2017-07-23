Флагманский смартфон Motorola рассекречен за день до анонса

Презентация топовых смартфонов Motorola — Moto Z2 и Moto Z2 Force — пройдет 25 июля. Накануне этого события в Сеть просочились «живые» фото одного из них — Moto Z2 Force.

Судя по опубликованным снимкам, на задней стороне гаджета расположится сдвоенная основная камера (на 12 Мп) и блок контактов для подключения модулей Moto Mods. На передней стороне устройства кроме овальной клавиши Home можно заметить светодиодную вспышку, которая находится рядом с глазком фронтальной камеры на 5 Мп.













Диагональ экрана Moto Z2 Force, скорее всего, будет равняться 5,5 дюймам, разрешение — 2560 на 1440 пикселей. Смартфон получил процессор Snapdragon 835 с 4 или 6 ГБ оперативной памяти.

Емкость встроенного хранилища, скорее всего, составит 64 или 128 ГБ, память можно будет расширить с помощью карточек microSD. Операционная система — Android 7.1.1 Nougat.

Ожидается, что емкость встроенной батареи Moto Z2 Force составит 2730 мАч. Для сравнения: оригинальный Moto Z Force оснащен аккумулятором емкостью в 3500 мАч. Скорее всего, компания решила уменьшить емкость аккумулятора ради уменьшения толщины корпуса устройства с 7 мм до 6 мм.

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