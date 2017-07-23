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Фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк" стал лидером проката в Минске
Кристофер Нолан, заработавший себе имя многобюджетными кинокомиксами — трилогия про Бэтмена и масштабной фантастикой «Начало» и «Интерстеллар», снова в лидерах — теперь с военной драмой «
На сайте рецензий Metacritic «Дюнкерк» благодаря высоким оценкам оказался в первой пятерке фильмов, номинированных на премию «Оскар» за 21 год, и в десятке лучших фильмов о войне за всю историю. AFISHA.TUT.BY уже
Получивший признание критиков фильм Нолана понравился и зрителям. Картину в Минске посмотрели 9,4 тысячи зрителей, которые принесли фильму 47,6 тыс. рублей.
Сейчас стартовые сборы «Дюнкерка» не самые выдающиеся — по сравнению, к примеру, с фильмом «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Но они выше, чем у «Интерстеллара» и лишь немного уступают «Началу». Военная драма уже заработала во всем мире 105,9 млн долларов и, скорее всего, сможет окупить затраты на производство (150 млн долларов).
На втором месте столичного проката — новая часть «
Кинокомикс
Если вы совсем ничего не знаете о «Человеке-пауке», AFISHA.TUT.BY уже
Третий фильм серии о суперзлодее Грю и его подручных — Мультфильм «
Замыкает топ-5 в Минске первый из фильмов про Амитивилль, снятый по оригинальному сценарию. В центре сюжета — мать-одиночка, которая переезжает с тремя детьми в загадочный дом, не подозревая о кровавом прошлом нового жилища. Картина
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