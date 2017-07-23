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Фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк" стал лидером проката в Минске

24.07.2017 13:11 — Разное | Tut.by  
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Кристофер Нолан, заработавший себе имя многобюджетными кинокомиксами — трилогия про Бэтмена и масштабной фантастикой «Начало» и «Интерстеллар», снова в лидерах — теперь с военной драмой «Дюнкерк». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


На сайте рецензий Metacritic «Дюнкерк» благодаря высоким оценкам оказался в первой пятерке фильмов, номинированных на премию «Оскар» за 21 год, и в десятке лучших фильмов о войне за всю историю. AFISHA.TUT.BY уже посмотрела, как выглядит самый захваленный фильм полугодия от одного из самых дорогих режиссеров мира с гонораром в 20 миллионов долларов и оставила свой отзыв.

Получивший признание критиков фильм Нолана понравился и зрителям. Картину в Минске посмотрели 9,4 тысячи зрителей, которые принесли фильму 47,6 тыс. рублей.

Сейчас стартовые сборы «Дюнкерка» не самые выдающиеся — по сравнению, к примеру, с фильмом «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Но они выше, чем у «Интерстеллара» и лишь немного уступают «Началу». Военная драма уже заработала во всем мире 105,9 млн долларов и, скорее всего, сможет окупить затраты на производство (150 млн долларов).

На втором месте столичного проката — новая часть «Планеты обезьян». Премьерный фильм прошлой недели стартовал неубедительно, да и дальнейшая судьба франшизы под большим вопросом. На сегодняшний день при затратах в 150 млн долларов сборы картины достигли лишь 174,8 млн долларов. За вторую неделю проката армия генетически модифицированных обезьян добавила 45,1 тыс. рублей в Минске.

Кинокомикс «Человек-паук: Возвращение домой» занимает третью строчку столичного проката и приносит еще 43, 9 тыс. рублей. За три недели фильм сумел заработать 571,7 млн долларов в мире и окупить свой 175-миллионный бюджет. Это 13-е место среди шестнадцати фильмов франшизы и довольно неплохой результат для сольного фильма одного персонажа. В будущем «Возвращение домой», возможно, даже войдет в десятку самых прибыльных фильмов марвеловской киновселенной.


Если вы совсем ничего не знаете о «Человеке-пауке», AFISHA.TUT.BY уже рассказала основную информацию, которая поможет подготовиться к фильму.

Третий фильм серии о суперзлодее Грю и его подручных — Мультфильм «Гадкий я 3» заработал 31,2 тыс. рублей за выходные в столичном прокате и разместился на четвертой строчке. Сейчас он уже обогнал первую часть, которая вышла в 2010 году, и окупил свой небольшой 80-миллионный бюджет.

Замыкает топ-5 в Минске первый из фильмов про Амитивилль, снятый по оригинальному сценарию. В центре сюжета — мать-одиночка, которая переезжает с тремя детьми в загадочный дом, не подозревая о кровавом прошлом нового жилища. Картина «Пробуждение» с Беллой Торн, Дженнифер Джейсон Ли и Томасом Манном добавила еще 8,1 тыс. рублей в столичный прокат.

Билеты в кино можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 10 билетов на фестиваль Lidbeer-2017.

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2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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