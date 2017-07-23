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Кейдж в чапане и с лопатой: чем пришлось заниматься актеру в Астане

24.07.2017 13:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Обладатель "Оскара" и "Золотого Глобуса" Николас Кейдж завершил свой первый визит в Казахстан, но оставил неизгладимый след в сердцах жителей Астаны и подарил миру новый интернет-мем.

В Астане Николас Кейдж посадил дерево, лично открыл международный детский кинофестиваль "Пять континентов", дважды пройдясь по красной ковровой дорожке. Для этой церемонии голливудская звезда даже выучила два слова на казахском. После этого оскароносный актер дал небольшой мастер-класс своим маленьким последователям, научив их "шаманическому" стилю игры.

"Вы хотите все стать деятелями кино? Мое мнение таково, что вы должны относиться к кино как к зеркалу между обществом и вашим воображением. Вы должны быть нейтральными. Пусть аудитория воображает себе, мечтает", — сказал Кейдж.

Кейдж рассказал о своей методике и даже выразил намерение преподавать ее в одном из вузов Казахстана. Он также отметил, что с удовольствием поучаствовал бы в кинопроекте вместе с казахстанскими кинематографистами, и получил в подарок диск с первой серией фильма "Алмазный меч" местного производства.  

Актер благосклонно разрешил всем желающим сделать селфи на фоне себя. А официальная фотография Кейджа, на которой он с печальным лицом стоит в казахском чапане в компании скрипачки, ректора Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаевой, вдохновила пользователей соцсетей на многочисленные пародии. ​В социальных сетях мем условно называют "Кто-кто? Кейдж в пальто", "Кто здесь?", "Растерянный Кейдж", "Взгрустнулось". ​

Подробнее о визите Николаса Кейджа в Астану читайте в материалах Sputnik Казахстан>>

 
Теги: Минск
 
 
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Голливудскую знаменитость облачили в национальный казахский темно-зеленый чапан, заставили поработать с лопатой в руках и дали прослушать кюй.

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