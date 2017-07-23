Гидромет со сдержанным оптимизмом дает прогноз о лете в Беларуси

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Дожди, ветер и прохладная погода способствовали очищению воздуха в Беларуси этим летом, сообщила на пресс-конференции в понедельник начальник информационно-аналитический отдела мониторинга атмосферного воздуха Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Богдана Козерук.

Мониторинг атмосферного воздуха в Беларуси проводится в 19 городах на 66 станциях.

"От такой погоды есть и свои преимущества, изменение синоптических процессов, которые мы наблюдали весной и летом привело к тому, что воздух стал чище", — сказала она.

По ее словам, вместе с тем в первом полугодии 2017 года были и непродолжительные периоды, когда отмечалось ухудшение атмосферного ь воздуха — в начале января и в конце февраля.

Стабильно хороший воздух

"В целом за первое полугодие качество воздуха в Беларуси оценивается как стабильно хорошее, хотя в некоторых городах есть проблемные районы", — сказала Козерук.

Также по ее словам во всех городах в июне этого года отмечен рост превышения формальдегида. "В Минске ситуация по воздуху стабилизировалась, хотя в отдельные периоды есть превышение по мелкодисперсной пыли. Но после обильных осадков воздух хорошо промывается", — сказала она.

В свою очередь начальник отдела климата Гидромета Елена Комаровская сообщила, что в целом первое полугодие в Беларуси было теплее обычного на 1,7 градуса. "Этот показатель дали первые три месяца года. И весна пришла ранняя — на месяц раньше обычного", — напомнила Комаровская, уточнив при э том. что в середине апреля резко похолодало, и этот период весеннего холода длился почти месяц.

"Этот период был холодный. На три градуса ниже климатической нормы. Так не было никогда за весь послевоенный период", — сказала она. Комаровская также напомнила, что в этом году в середине мая в некоторых городах республики выпадал снег, а в начале июня отмечались заморозки.

Вместе с тем она отметила, что июнь в Беларуси был близок к климатической норме, первые две декады июля на один — два градуса ниже нормы.

"Так прохладно в первые два месяца лета последний раз в Беларуси было в 1998 году", — уточнила климатолог.

Будет ли лето?

Отвечая на вопрос, будет ли в Беларуси в этом году настоящее лето, Комаровская сказала: "В 40% годов август бывает самым теплым месяцем лета".

"Что касается ближайших дней, то эта неделя будут достаточно теплой. Несколько менее комфортной будет погода на выходных — понизится температура воздуха и ожидаются осадки", — сказала климатолог и уточнила, что белорусские синоптики ждут потепление в начале августа.