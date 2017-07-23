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МТЗ запустил новую услугу: туристов катают на тракторах

24.07.2017 13:40 — Разное | Tut.by  
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На «Минском тракторном заводе» появилась новая услуга для туристов: «Катание на тракторе». Об этом сообщил специалист по работе среди молодежи предприятия Сергей Сидорович.


Пять российских туристов по очереди проехали на пассажирском сидении трактора BELARUS-3522 мощностью 350 лошадиных сил. Экскурсия на колесах прошла по территории тракторного завода. Каждый из туристов проехал по два круга протяженностью 2,5 км. После катания туристы приступят к сборке трактора. Этой новой услугой завода уже воспользовались 17 человек. Среди них — корреспондент TUT.BY Иван Величко — он в числе первых попробовал собрать трактор. О том, что получилось — смотрите в нашем видео.

«Нашим посетителям интересно не только посмотреть, как делают детали и собирают трактора, но и прокатиться на этой технике. Теперь они могут пройти тест-драйв наших тракторов, но только в качестве пассажиров», — пояснил Сергей Сидорович. Стоимость услуги «Катание на тракторе» составляет для детей (от 12 до 18 лет) и студентов очной формы обучения — 25 белорусских рублей, для взрослых граждан Беларуси — 35 рублей, для иностранных граждан — 30 рублей, для детей иностранных граждан — 40 рублей.

По словам Сергея Сидоровича, с начала текущего года на заводе побывали более 1580 экскурсантов. В их числе гости из 25 стран, в основном из Эстонии, России, Латвии и Литвы.

 
 
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После покатушек туристам предлагают собрать трактор на заводе.

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