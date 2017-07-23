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Неизвестный с бензопилой ранил пятерых прохожих в Швейцарии

24.07.2017 14:06 — Разное | Ежедневник  
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Неизвестный с бензопилой ранил пятерых прохожих в Швейцарии

фото: Talusha1.narod.ru

Человек, личность которого не установлена, напал на людей в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии.

По меньшей мере пять человек ранены, двое из них серьезно, передает РИА Новости.

По данным очевидцев, мужчина с бензопилой напал на прохожих в старом городе. Сообщается, что ему удалось скрыться.

 
 
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Человек, личность которого не установлена, напал на людей в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии.

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