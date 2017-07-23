Неизвестный с бензопилой ранил пятерых прохожих в Швейцарии

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Человек, личность которого не установлена, напал на людей в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии.

По меньшей мере пять человек ранены, двое из них серьезно, передает РИА Новост и.

По данным очевидцев, мужчина с бензопилой напал на прохожих в старом городе. Сообщается, что ему удалось скрыться.