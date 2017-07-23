Эксперты МВФ подтвердили ускорение мирового роста в 2017-2018 годах

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Согласно бюллетеню «Перспективы развития мировой экономики» (ПРМЭ) мировой объем производства вырастет на 3,5 процента в 2017 году и 3,6 процента в 2018 году.

Ускорение мирового роста продолжается в соответствии с прогнозом апрельского выпуска ПРМЭ: мировой объем производства, как предполагается, вырастет на 3,5 процента в 2017 году и 3,6 процента в 2018 году. При этом за неизменными прогнозами мирового роста скрываются некоторые отличия вклада в общий рост на уровне стран, говорится в бюллетене. В США прогнозируемый рост ниже, чем в апреле, прежде всего ввиду предположения, что налогово-бюджетная политика в дальнейшем будет менее расширительной, чем ранее ожидалось. Рост был пересмотрен в сторону повышения в Японии и особенно в зоне евро, где непредвиденные повышения активности в конце 2016 и начале 2017 годов указывают на уверенную динамику. Прогнозы роста в Китае также были повышены с учетом высоких показателей первого квартала 2017 года и ожиданий продолжения бюджетной поддержки. Инфляция в странах с развитой экономикой остается сдержанной и в целом ниже целевых показателей; инфляция также снижается в ряде стран с формирующимся рынком, включая Бразилию, Индию и Россию.

Риски относительно прогноза мирового роста в ближайший период представляются в целом сбалансированными, однако они по-прежнему смещены в сторону снижения темпов роста в среднесрочной перспективе. Что касается положительных моментов, в Европе, где политические риски снизились, циклическое восстановление роста может оказаться более значительным и долговременным. Относительно негативных факторов, высокие цены активов на рынках и очень низкая волатильность в условиях высокой неопределенности экономической политики повышают вероятность корректировки на рынках, которая может ослабить рост и уверенность. Курс экономической политики в Китае, в большей степени поддерживающий активность, особенно в виде быстрого роста кредита, сопряжен с усилением рисков замедления среднесрочного роста. Нормализация денежно-кредитной политики в некоторых странах с развитой экономикой, особенно в США, может вызвать более быстрое, чем ожидается, ужесточение мировых финансовых условий. По-прежнему очевидны и другие риски, рассмотренные в апрельском выпуске ПРМЭ 2017 года, в том числе поворот к политике экономической замкнутости и геополитические риски.

Прогнозируемые темпы мирового роста в 2017–2018 годах выше роста в 2016 году, составившего, по оценке 3,2 процента, но ниже, чем в среднем до кризиса, особенно в большинстве стран с развитой экономикой и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, являющихся экспортерами биржевых товаров. В первой группе многие страны имеют избыточные экономические мощности, а также испытывают трудности в повышении потенциального роста, связанные со старением населения, низким уровнем инвестиций и медленным улучшением производительности. Ввиду низкой базовой инфляции и ограниченного давления на заработную плату, следует придерживаться параметров политики, соответствующих повышению инфляционных ожиданий согласно целевым показателям, устранению разрывов объема производства и, в соответствующих случаях, внешнему перебалансированию. Реформы для повышения потенциального объема производства имеют насущное значение во всех странах, а медленный рост совокупного объема производства делает еще более актуальной задачу широкого распределения результатов роста среди групп с различными уровнями дохода. Во многих странах необходимо тщательно отслеживать риски для финансовой стабильности. Экспортерам биржевых товаров следует продолжать процесс адаптации к снизившимся уровням доходов наряду с постепенной диверсификацией своих источников роста.