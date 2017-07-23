Почему белорусы все чаще отказываются от страхования жизни и неохотно копят на вторую пенсию

Одним из драйверов роста страхового рынка Беларуси в последнее время, несмотря на законодательные ограничения и падение реальных денежных доходов населения, выступает добровольное накопительное страхование. Доля этого сегмента (к нему относятся страхование жизни и пенсионное страхование) вплотную приблизилась к 10% в общем страховом портфеле. При этом, несмотря на высокую динамику привлеченных взносов, говорить о росте популярности в стране накопительного страхования пока не приходится, пишет журнал Минфина «Финансы, Учет, Аудит».



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Рост — в деньгах, сокращение — в клиентах

Суммарный объем взносов по договорам страхования, относящимся к страхованию жизни, за 2016 год увеличился в текущих ценах почти в 1,5 раза и составил 86,7 млн рублей (43,6 млн долларов в эквиваленте). При этом по страхованию жизни прирост составил почти два раза, дополнительной пенсии — почти 20%.

Высокая динамика развития добровольного накопительного страхования наблюдается на протяжении последних лет. По сравнению с 2012 годом объем взносов по данному направлению увеличился в текущих ценах в 4,1 раза. Правда, в долларовом эквиваленте прирост оказался куда скромнее (лишь в 1,7 раза) вследствие высоких девальвационных процессов в этот период. Наиболее быстрыми темпами растет страхование жизни: к уровню 2012 года объем взносов вырос в рублях в 9,3 раза, а в долларовом эквиваленте — в 3,9 раза. Пенсионное страхование за последние четыре года приросло в 2,6 раза и на 9,6% соответственно.

В результате активно увеличивается и удельный вес накопительного страхования («жизни») в страховом портфеле. Если еще в 2012 году показатель составлял 4,9% в общем объеме взносов, то по итогам минувшего года достиг рекордной для белорусского рынка отметки 8,9%. То есть почти каждый десятый привлеченный страховщиками рубль приходится на страхование жизни и дополнительной пенсии. Отметим, что в экономически развитых странах этот сегмент несопоставимо выше, он занимает около 60% рынка страхования и преобладает по числу всех заключенных договоров страхования.

По оценкам экспертов, росту рынка накопительного страхования поспособствовало несколько факторов. Один из основных — действующие в стране налоговые льготы для физических и юридических лиц при заключении договоров страхования жизни и дополнительной пенсии. Определенную лепту внесло существенное падение ставок по депозитам и введенное в 2016 году налогообложение краткосрочных банковских вкладов, что сделало данный вид накоплений менее привлекательным. В свою очередь, стабильность белорусского рубля и снижение девальвационных рисков несколько повысило интерес к страховым отчислениям в национальной валюте.



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Впрочем, на фоне прироста сегмента «жизни» в денежном выражении наблюдается сокращение числа застрахованных лиц. На начало 2017 года их в общей сложности насчитывалось 242,8 тысячи человек. За 2016 год таких граждан стало меньше на 100 тысяч (-30%), а к уровню 2013 года — на 306 тысяч, или почти в 2,3 раза.

Основной отток произошел из-за резкого сокращения числа физлиц по индивидуальным программам страхования жизни (тех, кто страховался за счет собственных средств). Если на начало 2014 года их было 353,8 тысячи, то к началу 2017-го осталось лишь около 46 тысяч. Причем только за минувший год число застрахованных уменьшилось в три раза. По всей видимости, такая ситуация связана с падением доходов населения и высокими девальвационными ожиданиями.





В свою очередь, наблюдается стабильное прибавление клиентов, застраховавших дополнительную пенсию. За 2016 год их приросло на четверть, а к уровню 2012 года — на 56%. Однако в абсолютном выражении таких граждан немного — около 8,9 тысячи. То есть белорусы более охотно за счет собственных средств участвуют в программах страхования жизни (к ним относится в том числе и страхование детей), которые по срокам гораздо менее продолжительны (минимальный период составляет 3 года) по сравнению с пенсионными программами.

Это наглядно видно и по структуре привлеченных взносов. Если в сегменте страхования жизни превалируют средства от физлиц (63% от общего объема), то в пенсионном страховании почти 90% поступлений приходится на юридические лица, причем в 2012 году показатель равнялся почти 95%.

По данным Белорусской ассоциации страховщиков, в большинстве стран Европы на индивидуальные (личные) договоры, то есть заключенные с физлицом, приходится в среднем 70% взносов в сегменте страхования жизни и дополнительной пенсии. В Великобритании распределение договоров примерно одинаковое, тогда как в Польше, Словении, Швеции, Швейцарии, Норвегии и Дании львиную долю рынка составляют коллективные договоры.

Что касается корпоративного сектора, то основной акцент юридические лица делают на пенсионном страховании работников. Но в масштабах страны общее количество граждан, обладающих подобной страховкой, незначительно — около 156 тысяч, или всего 3,5% от численности занятого в экономике Беларуси населения. Причем за минувший год их число уменьшилось на 7,5%, что, очевидно, обусловлено общей экономической ситуацией в стране, оптимизацией штатов организаций и необходимостью снижения себестоимости.

В целом же на начало 2017 года насчитывалось 929 предприятий, участвующих в программах страхования жизни и дополнительной пенсии своих работников, или 0,6% от числа действующих в стране юридических лиц.

Между тем в развитых странах Европы накопительное страхование при коллективных договорах является неотъемлемой частью социального пакета большинства предприятий, замечает гендиректор Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова. По ее мнению, в Беларуси подобная страховая культура, несмотря на беспрецедентные налоговые преференции для организаций, пока прививается медленно, хотя, безусловно, прогресс есть. Раньше всех в республике использовать страхование в качестве инструмента материального стимулирования работников начали иностранные компании, банки, а также предприятия, обладающие достаточным количеством средств. Сегодня основными клиентами страховщиков являются предприятия нефтехимической отрасли, крупные строительные организации, представители малого и среднего бизнеса.

Налоговые стимулы

Стимулировать население и нанимателей к заключению договоров страхования жизни и дополнительной пенсии призваны различные налоговые льготы.

Сейчас подходным налогом не облагаются страховые взносы граждан по индивидуальным договорам в пределах 2874 рублей в год (к слову, с 2017 года эта сумма была увеличена в 1,6 раза). В пределах этой величины освобождены от подоходного налога и страховые взносы, уплаченные за сотрудника предприятием по коллективному договору страхования жизни и дополнительной пенсии, а также страховые выплаты и бонусы (дополнительный доход страховщика от инвестиционной деятельности, направляемый на увеличение дохода застрахованных лиц). К слову, для усиления защиты интересов застрахованных лиц страховые организации, осуществляющие страхование жизни, обязаны направлять на увеличение накоплений граж­дан не менее половины своей прибыли от инвестирования и размещения средств страховых резер­вов.

Для нанимателей также существует широкий перечень налоговых преференций.

Страховые взносы за одного работника по договорам страхования жизни и дополнительной пенсии в размере одной минимальной заработной платы в месяц (но не более 2874 рублей в год) включаются в затраты по производству и реализации продукции, товаров, работ, услуг и на них не начисляется налог на прибыль. Взносы по таким программам страхования не увеличивают расходы организаций на оплату труда, поскольку не включаются в фонд оплаты труда.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кроме того, на сумму страховых взносов по договорам страхования жизни и дополнительной пенсии не начисляются взносы по государственному социальному страхованию (34%) и обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (0,6%).

Пакет предложений

В полной мере воспользоваться льготами могут не все организации. Возможность относить страховые взносы на себестоимость имеют лишь субъекты хозяйствования, заключившие договор добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии с государственным страховщиком в лице РДУСП «Стравита».

Однако уже в текущем году данное ограничение (оно, к слову, действует уже более десяти лет) планируется отменить, рассказал начальник Главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко. В настоящее время регулятором подготовлен пакет мер, направленных на выравнивание условий деятельности страховых организаций различных форм собственности. В первую очередь изменения коснутся сегмента добровольного страхования, относящегося к страхованию жизни. Также будет снят запрет на заключение госорганами и юрлицами, в которых государство владеет контрольным пакетом акций, договоров страхования жизни только с государственными страховыми компаниями.

Помимо этого, компании, занимающиеся страхованием жизни, смогут расширить свою продуктовую линейку: им предоставят право осуществлять весь комплекс видов страхования, направленных на защиту жизни и здоровья граждан (в частности, заключать договоры страхования медицинских расходов, добровольного страхования от несчастных случаев).

По оценке Минфина, отмена действующих ограничений приведет к росту конкуренции в сегменте страхования жизни и на страховом рынке в целом. Либерализация условий хозяйствования сделает Беларусь более привлекательной и для иностранных игроков. Возможность выхода на белорусский рынок сейчас рассматривают страховые компании из Западной Европы, сообщила Ирина Мерзлякова. Сегодня на отечественном рынке страхования жизни действуют всего две компании: государственная «Стравита» (дочернее предприятие БРУСП «Белгосстрах») и частная «Приорлайф» («дочка» ОАО «Приорбанк»).

Копи на пенсию смолоду

Принимаемые меры по развитию дополнительного пенсионного страхования направлены на построение многоуровневой системы пенсионного обеспечения в Беларуси и, соответственно, рост благосостояния граждан на заслуженном отдыхе, считают представители рынка.

В Беларуси коэффициент замещения пенсией утраченного заработка (отношение государственной пенсии к средней зарплате) в последние годы варьируется в пределах 40%. В 2016 году показатель сложился на уровне 39,3% (по рекомендации Международной организации труда он должен быть не ниже 40%). Во многом по этой причине белорусы не стремятся уходить на заслуженный отдых после достижения пенсионного возраста, поскольку привычный уровень жизни резко снижается. В наибольшей степени это касается тех, у кого единственным источником является среднестатистическая пенсия, а также отсутствуют какие-либо накопления.

В Беларуси средний размер пенсии по возрасту в апреле 2017 года равнялся 306,1 рубля, средняя зарплата по республике составила 776,7 рубля.

Между тем в развитых странах, где наряду с государственной системой пенсионного обеспечения функционирует система добровольного пенсионного страхования, уровень пенсии по отношению к средней зарплате существенно выше. Например, в Великобритании — около 70%, в Германии -60%, Норвегии — 65%, США — почти 80%. При этом на долю добровольного пенсионного страхования в Великобритании приходится около 37%, Германии — 17%, Норвегии — 12%, США — около 40%. То есть более высокое материальное благосостояние западноевропейских пенсионеров является в том числе результатом их собственных усилий, предпринятых в трудоспособном возрасте (регулярные отчисления из зарплаты в счет своей пенсии и т.д.).

— О пенсии нужно думать молодым. Мировой опыт показывает, что пенсионное страхование наиболее эффективно и привлекательно, если страховую программу человек открывает в начале своей трудовой деятельности. Чем больше срок страхования, тем выше сумма, на которую он может рассчитывать, достигнув пенсионного возраста, — говорит начальник отдела организации продаж РДУСП «Стравита» Анжела Заборонок.

По ее словам, о своем будущем чаще задумываются женщины. На них приходится 61% договоров по личным пенсионным программам страхования. Наиболее активный возраст — от 28 до 48 лет. Средний ежемесячный взнос по индивидуальным договорам страхования дополнительной пенсии в «Стравите» составляет 43 рубля в месяц (около 22,5 доллара в эквиваленте), или 516 рубля в год, что существенно ниже установленной льготы по подоходному налогу (2 874 рубля в год).

Например, если 28-летняя женщина сегодня заключит договор пенсионного страхования и будет в течение 30 лет отчислять по 43 рубля в месяц, то размер ее дополнительной пожизненной пенсии при достижении пенсионного возраста (58 лет) составит (с учетом бонуса) 417,2 рубля в месяц, следует из данных страхового калькулятора на сайте компании. В свою очередь, если аналогичную сумму будет отчислять 48-летняя женщина в течение 10 лет, то размер ее дополнительной пенсии с бонусом составит 69,5 рубля в месяц. Данные суммы рассчитываются исходя из текущей доходности по договорам страхования, которая, в свою очередь, зависит от ситуации на финансовом рынке страны.

Факторы риска

Принимаемых мер пока все же недостаточно для привлечения широких слоев населения и организаций к долгосрочным накопительным программам страхования. Сдерживающим фактором, в частности, является невысокий уровень доходов у значительной части граждан и непростое экономическое положение у субъектов хозяйствования (закредитованность, низкая рентабельность, неплатежи и т.д.).

Велики опасения граждан по поводу обесценивания накоплений в национальной валюте (а пенсионные программы предполагают страхование на длительный срок), то есть высокие девальвационные и инфляционные ожидания. Кроме того, многие имеют негативный опыт прошлых лет, в том числе «сгоревшие в костре инфляции» вклады и накопления по страховым программам, заключенным гражданами еще в период СССР (до 1992 года) и отсутствие компенсаций по данным договорам.

Как известно, хорошая репутация имеет одно плохое свойство: на нее нужно работать постоянно. Поэтому для повышения привлекательности долгосрочных страховых продуктов (а равно и банковских вкладов в национальной валюте), очевидно, государству еще предстоит немало сделать, в том числе обеспечить долгосрочную стабильность на денежно-кредитном рынке страны (что сделать достаточно непросто, учитывая высокую зависимость белорусской экономики от многих внешних факторов). Чтобы через 20−30 лет белорус мог быть твердо уверен, что после выхода на пенсию он сможет полноценно воспользоваться своими страховыми или банковскими накоплениями.